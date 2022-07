Con l’inizio del mese di luglio prende il via una nuova promo flash sullo store ufficiale di Samsung. A partire dalla giornata di oggi, 1° luglio, e fino al prossimo 4 luglio è disponibile un codice promozionale che garantisce la possibilità di ottenere fino al 15% di extra sconto sui prodotti disponibili sullo store.

Il codice è, quindi, utilizzabile per acquistare Smart TV, notebook, monitor e altri prodotti Samsung a prezzo scontato. Da notare, inoltre, che il weekend è l’occasione giusta anche per accedere ad altre offerte disponibili sullo store di Samsung. Per un quadro completo sulle proposte disponibili è possibile consultare il riepilogo di seguito:

Parte un nuovo Flash Weekend sullo store Samsung: ecco le migliori offerte

Fino al prossimo 4 luglio è possibile sfruttare il codice SAMSUNGFLASH per ottenere uno sconto del 15% sui prodotti disponibili sullo store di Samsung. Tale codice sconto garantisce un risparmio aggiuntivo sui prodotti già in offerta ed è applicabile direttamente nel carrello. Aggiungendo il codice nel campo apposito, infatti, il prezzo d’acquisto sarà immediatamente ridotto del 15%.

Per scoprire tutti i prodotti in offerta per il Flash Weekend di Samsung è possibile seguire il link qui di sotto:

>> Scopri le offerte del Flash Weekend dello store Samsung <<

Da notare, inoltre, che per tutto il mese di luglio è possibile sfruttare una serie di promozioni aggiuntive proposte dallo store Samsung. In particolare, grazie al codice sconto SAMSUNG20, è possibile ottenere uno sconto del 20% su monitor e memorie SSD dell’azienda. Per chi scegliere di acquistare uno Smart Monitor della gamma Samsung, inoltre, ci sono fino a 12 mesi di Netflix in regalo. Per tutti i dettagli è possibile dare un’occhiata al seguente link:

>> Scopri le offerte su monitor e memorie SSD di Samsung <<

Segnaliamo, infine, che continua, per tutto il mese di luglio, la promozione dedicata a TheFreeStyle. Il proiettore di casa Samsung è disponibile con uno sconto extra di 250 euro utilizzando il codice promozionale FREE250. Grazie al codice in questione, quindi, il proiettore, disponibile con colorazione White, è acquistabile al prezzo scontato di 749 euro. Ecco il link per la promozione:

Ricordiamo, infine, che sui prodotti venduti dallo store di Samsung è possibile sfruttare una serie di vantaggi. Come prima cosa, è possibile beneficiare della consegna gratuita, tramite corriere e nel giro di pochi giorni lavorativi. Da notare, inoltre, che, per il pagamento, è possibile optare per la soluzione in 3 rate senza interessi proposta da Klarna. A completare le opzioni a disposizione degli utenti, inoltre, c’è il finanziamento fino a 30 mesi (con prima rata a novembre) che può essere richiesto e formalizzato direttamente online.