Nella giornata di oggi, 28 giugno 2022, è arrivato l’annuncio di una partnership che lega Fastweb e Quixa Assicurazioni — la compagnia 100% digitale del Gruppo assicurativo AXA Italia — al fine di offrire servizi di assistenza dedicati a privati, partite IVA e piccole aziende clienti dell’operatore telefonico.

Polizza Assistenza di QUIXA per i clienti Fastweb

In parole povere, la polizza Assistenza di QUIXA Assicurazioni, comprensiva di “servizi di assistenza semplici e innovativi, per essere vicini alle persone e alle imprese nel reale momento del bisogno”, verrà inclusa per tutti i clienti che sceglieranno o che abbiano già scelto le offerte di rete fissa dedicate alla casa, “Fastweb Casa” e “Fastweb Casa Plus” e le soluzioni “Fastweb Business” e “Fastweb Business Plus” dedicate alle partite IVA e piccole aziende.

La polizza in argomento mira ad aiutare i clienti a fronteggiare eventuali imprevisti domestici che dovessero occorrere, il tutto potendo contare su un’assistenza 24 ore su 24.

A titolo di esempio, l’Assistenza Casa consente l’invio dei migliori professionisti per esigenze domestiche varie, quali un idraulico, un termoidraulico, un fabbro, un elettricista, un falegname, un vetraio o un serrandista. L’offerta è altresì comprensiva dell’assistenza informatica ai dispositivi fissi, con annessa possibilità di rivolgersi a un esperto nel caso in cui il computer, il telefono, la stampante et similia dovessero presentare dei malfunzionamenti. Non manca neppure un servizio di ripristino dell’abitabilità della casa a seguito di danneggiamenti causati da un furto, un incendio o una perdita d’acqua.

Passando invece a partite IVA e piccole aziende, le quali ovviamente hanno esigenze diverse da quelle di un’abitazione privata, a mezzo della polizza Assistenza ai locali commerciali, QUIXA Assicurazioni metterà a disposizione 24 ore su 24 i migliori professionisti per proteggere l’attività da danni o imprevisti; in sede di annuncio sono stati portati vari esempi, quali un artigiano, una guardia giurata in caso di furto, atti vandalici o eventi atmosferici, o ancora un tecnico specializzato per disinfestazione e ripristino del locale in caso di perdita d’acqua, furto o incendio.

Ove foste interessati a conoscere maggiori dettagli su tutti i servizi inclusi nelle polizze assicurative suddette, sono disponibili il Set Informativo della polizza Assistenza Casa e il Set Informativo della polizza Assistenza ai locali commerciali.

Commenti ufficiali sulla collaborazione

La nascita di una collaborazione di questa portata non poteva che essere salutata con soddisfazione dalle parti in causa. Ecco quanto dichiarato da Salvatore Cavallaro, CEO di QUIXA Assicurazioni e Chief Distribution Officer di AXA Italia:

«Siamo felici di aver avviato una partnership con un attore di primo piano come Fastweb, che coniuga tecnologie d’eccellenza e soluzioni all’insegna della semplicità ed immediatezza. Da sempre QUIXA, la compagnia 100% digitale del Gruppo AXA Italia, punta a soddisfare le esigenze dei clienti con soluzioni concrete e innovative e insieme a Fastweb aggiungiamo un ulteriore tassello a un percorso per rendere più facile la vita quotidiana di persone e piccole aziende, stando al loro fianco in caso di bisogno, con un servizio di eccellenza in ogni fase della relazione».

Luca Mastropaolo, Chief Consumer & Small Business Officer di Fastweb, gli ha fatto eco così:

«La partnership con QUIXA Assicurazioni rappresenta per Fastweb un motivo di orgoglio e testimonia ancora una volta il nostro impegno ad arricchire le offerte con servizi realmente a valore aggiunto con l’obiettivo di semplificare la vita di tutti i giorni ai nostri clienti».

Potrebbe interessarti anche: Polo Strategico Nazionale: va a Fastweb e Aruba il Cloud italiano