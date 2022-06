Un mese fa Huawei presentava sul mercato natio i suoi portatili MateBook aggiornati con le nuove CPU Intel Alder Lake, disponibili in tutte le varianti da 14 e 16 pollici. Ad oggi sembrano in procinto di arrivare anche in Europa, per ora solo i notebook più grandi, ovverosia Huawei MateBook D 16 e MateBook 16s, portatili piuttosto interessanti che sono stati appena svelati in un evento in Turchia. Scopriamone di più.

Caratteristiche di Huawei MateBook D 16

Fra i due Huawei MateBook D 16 è il modello più economico, dotato di uno schermo IPS Full HD da 16 pollici con rapporto di forma di 16:10 (1920 x 1200 i pixel), con una luminosità massima di 300 nit e copertura sRGB del 100%.

Racchiusi in un corpo in alluminio spesso 18,4 mm e dal peso di 1,7 kg, decisamente accettabili per un portatile da 16″ ci sono i processori H di dodicesima generazione di casa Intel, un i5-12450H e un i7-12700H a seconda della configurazione scelta. A corredo troviamo una Iris Xe che prende il posto della vecchia UHD Graphics, oltre a 8 o 16 GB di RAM e a 512 GB di SSD NVMe.

Per il resto, Huawei MateBook D 16 è dotato di parecchie porte, fra cui due USB A, due USB C, una HDMI 2.0 e un’entrata jack audio da 3,5 mm. La batteria ha una capacità di 60 Wh, mentre la potenza di ricarica supportata raggiunge quota 65 W.

Nei dettagli di Huawei MateBook 16s

In occasione dell’evento di cui sopra è stato annunciato anche Huawei MateBook 16s, un portatile di fascia un po’ più alta che vanta uno schermo sempre IPS LCD da 16 pollici, con copertura sRGB del 100% e con fattore di forma 3:2, ma dal quale si differenzia per via della risoluzione 2.520 x 1680 pixel, del Delta E inferiore a 1 e del contrasto più elevato a 1.500:1.

A differenza del D 16, può essere configurato anche con un più pregiato processore Intel Core i9-12900H, uno dei più potenti dell’attuale gamma Intel per notebook, dotato di 14 Core e 20 Thread. Volendo, è possibile optare anche per le varianti più normali, quelle citate per il suo sodale (i5 e i7, sempre della serie H). Ma non sappiamo al momento quali saranno le versioni che saranno effettivamente disponibili da noi.

Prezzi e disponibilità di Huawei MateBook D 16 e 16s

Voltiamo pagina per parlare di disponibilità e di prezzi, a questo punto, visto che sia Huawei MateBook D 16 che MateBook 16s si affacciano sul mercato natio. Immaginare cifre oltre i mille euro è lecito, soprattutto per quest’ultimo, ma non conosciamo al momento le informazioni sulle date di uscita e sui prezzi italiani, di cui vi terremo tuttavia aggiornati visto che ormai l’ufficialità pare questione di giorni, o al massimo di settimane.

In copertina Huawei MateBook 13

