Per soddisfare l’attenzione dei clienti verso nuove forme di mobilità connessa e sostenibile, Generali e Telepass rafforzano la propria partnership tramite un nuovo accordo che porta alla nascita di Next.

Questo vero e proprio agglomerato di servizi digitali si configura come la prima soluzione a livello mondiale, brevettata da Generali e Telepass, che unisce assicurazione, telematica e telepedaggio.

Nasce Next: Generali e Telepass sono insieme per la guida nel futuro

Nella giornata di ieri, tramite un comunicato stampa congiunto, il colosso assicurativo Generali Italia e la più grande fintech sulla mobilità integrata Telepass, hanno annunciato il rafforzamento della propria partnership per la mobilità connessa e sostenibile, nata nel 2020 e proseguita fino al presente, sfociata nel lancio di Next.

Next è, a voler semplificare, un dispositivo di nuova generazione che porta in automobile un assistente intelligente per consentire agli automobilisti di usufruire dei servizi messi a disposizione dalle due realtà: si passa dal telepedaggio, al pagamento del carburante, al parcheggio, in struttura e nelle strisce blu, tutto tramite comando vocale. In generale, questo dispositivo offre oltre 30 servizi digitali per fornire al cliente un’esperienza semplice e sicura, sfruttando le competenze, tanto di Generali quanto di Telepass, negli ambiti IoT, big data, intelligenza artificiale e tecnologie robotiche.

Tutti i servizi offerti vogliono rivoluzionare la mobilità quotidiana degli automobilisti italiani, evolvendosi in un ecosistema connesso, integrato a bordo, capace di anticipare e supportare tutte le esigenze dell’utenza, coniugando, in un solo dispositivo, il meglio dei servizi assicurativi offerti da Generali e dei servizi di mobilità offerti da Telepass.

L’obiettivo che le due realtà si sono poste per il 2022 è quello di avere un milione di clienti Telepass con servizi Generali e, per raggiungerlo, Next sembra proprio essere l’arma giusta.

Da Generali si dicono soddisfatti del percorso fatto negli ultimi cinque anni, costellato dall’innovazione nel campo assicurativo per la mobilità: per la prima volta, la compagnia ha assicurato lo “spostamento della persona, non più solo l’auto”. Queste le parole di Francesco Bardelli e Massimo Monacelli di Generali Italia:

“Grazie alla telematica – che ci ha permesso di trasformare il 100% della nostra offerta assicurativa con più servizi e tecnologia – oggi possiamo proattivamente garantire un’esperienza di mobilità di grande valore aggiunto: dalla prevenzione, all’assistenza sino alla liquidazione in pochi minuti. Attraverso questa partnership con Telepass rafforziamo il nostro impegno nella costruzione di un ecosistema di mobilità con servizi innovativi, tecnologici, data-driven e personalizzabili per creare soluzioni uniche ed eccellenti per i clienti Telepass e Generali. Con Next nasce, infatti, il primo dispositivo che unisce assicurazione, telematica e telepedaggio. Una soluzione unica a livello internazionale con la quale puntiamo a raggiungere 1 milione di clienti Telepass entro il 2022.”

A loro fa eco Gabriele Benedetto, CEO del gruppo Telepass:

“Il dispositivo Next, presentato oggi, è la terza iniziativa tra quelle previste dalla partnership siglata con Generali e, anche questa, così come l’applicazione di cashback sul pedaggio in autostrada con rimborso automatico e la copertura collisione autostradale, si focalizza sull’innovazione tecnologica che ci guida fin dalla nostra nascita. Abbiamo intercettato da parte del nostro pubblico di riferimento un’esigenza di mobilità facilmente fruibile e connessa e proponiamo, insieme a Generali Italia, una soluzione innovativa per offrire ai clienti un’esperienza di mobilità semplice, fluida, smart e personalizzata. Il nuovo prodotto conferma Telepass come un ecosistema di servizi sulla mobilità a 360° e lo proietta nella costruzione del futuro della mobilità sempre più connessa.”

Le potenzialità del dispositivo Next

Come anticipato, Next è un dispositivo intelligente che viene installato all’interno dell’automobile: si presenta come uno scatolotto dalle dimensioni piuttosto contenute, dotato di microfoni e un altoparlante per potere interagire con l’assistente che permetterà di usufruire dei servizi offerti.

Grazie alle tecnologie messe a disposizione da Generali Jeniot, è possibile contenere il rischio sulla strada tramite real time coaching, essere contattati in caso di incidente o richiedere un contatto in vivavoce con un operatore in caso di bisogno. Gli automobilisti potranno anche ottenere la certificazione dello stato di utilizzo e delle percorrenze della propria auto, valido supporto in caso di multe o contenziosi, o, ancora, attivare il servizio trova veicolo o geo-fence, un perimetro virtuale per impostare avvisi di entrata o uscita rispetto ad un’area ben definita.

Oltre alle tecnologie ereditate da Generali Jeniot, Next consente di abilitare i principali servizi in mobilità offerti da Telepass: tra questi rientrano il pagamento dei pedaggi autostradali, il pagamento dei parcheggi, il pagamento del bollo (è anche possibile attivare una notifica che ricorda quando questo sta per scadere), il pagamento del rifornimento di carburante ma anche la ricezione automatica di rimborsi in caso di ritardi in autostrada (causati da traffico intenso), attivare servizi legati allo Ski Pass, e molto altro.

Secondo le due realtà, con Next la telematica viene messa al servizio della sostenibilità, incentivando comportamenti responsabili alla guida e, di rimando, generando un impatto sociale e ambientale positivo. A provare ciò, sono stati messi in mostra alcuni dati:

Impatto sociale

Il real time coaching migliora di un terzo la guida sicura; la copertura sull’auto può essere estesa fino a 5 parenti; i tempi di attivazione dell’emergenza vengono dimezzati; secondo stime, in Europa si potrebbero salvare 2500 persone all’anno.

Impatto ambientale

Con uno stile di guida virtuoso si può risparmiare fino al 50% di carburante; grazie al 70% di polizze digitali si risparmiano 48 tonnellate di carta stampata; grazie al telepedaggio si risparmiano 3350 tonnellate di CO2.

Con uno stile di guida virtuoso si può risparmiare fino al 50% di carburante; grazie al 70% di polizze digitali si risparmiano 48 tonnellate di carta stampata; grazie al telepedaggio si risparmiano 3350 tonnellate di CO2.

Next sarà disponibile acquistando la polizza auto Immagina Strade Nuove con telematica NEXT presso le agenzie Generali Italia. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata al servizio.

