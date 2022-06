JVC amplia la propria gamma di cuffie presentando le nuove Compact True Wireless HA-A30T con cancellazione attiva del rumore, che oltre ad essere le più piccole e leggere della gamma si distinguono per il design ultrasottile ed ergonomico e per la modalità a bassa latenza che offre un’esperienza audio realmente immersiva.

Caratteristiche delle cuffie JVC Compact True Wireless HA-A30T

Il design delle cuffie true wireless HA-A30T si caratterizza per l’uniformità di colore tra il corpo dell’auricolare e il silicone che crea un senso di unità, mentre l’accento laterale in metallo conferisce agli auricolari un design elegante e protegge il microfono all’interno, impedendo l’esposizione diretta al vento e migliorando l’efficacia della riduzione del rumore anche nelle giornate più ventose.

L’Active Noise Cancelling consente di godere appieno della propria musica preferita o di seguire conferenze e lezioni online senza doversi preoccupare del rumore ambientale, inoltre è possibile silenziare la voce in presenza di suoni indesiderati disattivando immediatamente il microfono dell’auricolare e mantenere la privacy durante le conferenze Web o le chiamate.

Infine, la modalità a bassa latenza riduce il divario tra video e audio, consentendo alle cuffie JVC HA-A30T di essere la soluzione ideale anche per l’uso con giochi e film. La funzionalità Touch&Talk consente di abbassare con un semplice tocco il volume della musica per concentrarsi sull’audio dell’ambiente circostante senza dover per forza rimuovere gli auricolari.

La potente batteria garantisce alle nuove cuffie JVC fino a 21 ore di riproduzione continua e 17 ore con la cancellazione del rumore attivata, inoltre una ricarica rapida di 10 minuti fornisce fino a 75 minuti di riproduzione.

Disponibilità e prezzi delle cuffie JVC Compact True Wireless HA-A30T

Le cuffie JVC HA-A30T-W-U (Colore Bianco) e HA-A30T-B-U (Colore Nero) sono disponibili nelle 5 colorazioni azzurro, bianco, nero, rosa e verde acqua al prezzo di listino di 99,99 euro e sono già acquistabili anche su Amazon al prezzo di 94,99 euro.

