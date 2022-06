Meta ha annunciato il lancio dei nuovi controlli parentali per Instagram e i visori Quest VR. Una decisione la quale sembra rispondere ad una esigenza ben precisa: aiutare le famiglie ad avere un maggiore controllo sui contenuti della realtà virtuale. La stessa azienda afferma peraltro che si tratta soltanto di un punto di partenza, destinato ad essere rafforzato nell’immediato futuro.

Al tempo stesso, i nuovi controlli parentali di Quest sono da considerare il primo passo verso la realizzazione di una promessa risalente a qualche mese fa, quando Meta aveva annunciato l’integrazione di strumenti di base in grado di favorire la supervisione dei genitori sul suo visore VR. Un annuncio il quale poteva essere considerato una risposta indiretta alle affermazioni di Joe Biden, relative alla necessità da parte della politica, e dell’amministrazione a stelle e strisce, di affrontare il problema collegato alla salute mentale dei cittadini statunitensi, in particolare dei minori, nell’epoca dei social media. Il problema è balzato al primo posto per alcuni membri del Congresso, soprattutto dopo che l’informatrice Frances Haugen si è incaricata di far trapelare una lunga serie di documenti interni di Facebook (ora Meta), dai quali emergono con evidenza le prove che l’azienda è consapevole del proprio impatto negativo sugli adolescenti. Indice: Il piano di Meta per i visori Quest

Il piano di Meta per Instagram

L’impegno di Meta per giovani creatori e utenti Il piano di Meta per i visori Quest Il piano di implementazione degli strumenti per il controllo parentale sui visori Quest prevede la presenza sulla dashboard delle seguenti opzioni: l’approvazione per il download o l’acquisto da parte dei minori di un’app bloccata per impostazione predefinita in base alla sua classificazione IARC. Se i figli hanno età superiore ai 13 anni possono inviare una richiesta “Chiedi di acquistare” che provvede ad attivare una notifica ai genitori, i quali possono a loro volta approvare oppure rifiutare il consenso per la richiesta dall’app mobile Oculus;

la possibilità di bloccare app specifiche tali da risultare inappropriate per gli adolescenti, impedendo loro di avviarle, come ad esempio alcuni browser;

quella di visualizzare tutte le app di cui dispongono i figli;

la ricezione delle “Notifiche di acquisto”, sotto forma di avvisi, in occasione degli acquisti relativi alla realtà virtuale da parte dei minori;

la visualizzazione del tempo di utilizzo del visore dall’app mobile Oculus, tale da rendere possibile ai genitori capire la quantità di tempo che i figli dedicano alla realtà virtuale:

quella relativa all’elenco degli amici che i ragazzi vantano su Oculus;

la possibilità di bloccare Link e Air Link al fine di impedire ai propri figli l’accesso ai contenuti dal proprio PC sul visore Quest.

Meta afferma poi l’imminenza del lancio di un nuovo hub riservato all’educazione dei genitori, in cui sarà inclusa una guida agli strumenti di supervisione VR di ConnectSafely che si incaricherà di aiutare i genitori ad affrontare le problematiche legate alla realtà virtuale e discuterne con i figli. Quanto ricordato sin qui rappresenta però soltanto un punto di partenza, basato su una continua collaborazione con esperti del settore, tesa a far crescere ed evolvere gli strumenti di supervisione dei genitori con il trascorrere del tempo. Il piano di Meta per Instagram Per quanto riguarda invece Instagram, genitori e tutori possono a loro volta: inviare inviti ai ragazzi al fine di avviare gli strumenti di supervisione. Sinora solo gli adolescenti potevano inviare inviti;

impostare orari specifici, nel corso del giorno o della settimana, in modo da limitare l’uso di Instagram da parte dei propri figli;

visualizzare ulteriori informazioni quando un adolescente segnala un account o un post, includendo chi è stato segnalato e il tipo di segnalazione. La supervisione di Instagram era sinora limitata al territorio statunitense. Per effetto di questi aggiornamenti è ora disponibile nel Regno Unito, in Giappone, Australia, Irlanda, Canada, Francia e Germania, in previsione di un allargamento a livello globale previsto per la fine dell’anno in corso. Oltre agli strumenti di supervisione parentale, Instagram vedrà altre novità. In particolare, gli adolescenti in determinati Paesi saranno destinatari di una notifica tesa a incoraggiarli a passare a un argomento diverso nel caso in cui si soffermino ripetutamente sullo stesso tipo di contenuto su Esplora. Tale invito è stato ideato con il preciso intento di incoraggiare gli adolescenti a scoprire qualcosa di nuovo ed escludere alcuni argomenti i quali potrebbero essere associati al confronto del proprio aspetto con quello degli altri. L’ideazione di questa nuova funzionalità va considerata il risultato delle ricerche, secondo le quali i nudge sono in grado di risultare efficaci per aiutare le persone, in particolare gli adolescenti, ad acquisire maggiore consapevolezza sul modo di utilizzazione dei social media. In particolare, uno studio esterno sugli effetti degli inviti relativi all’uso dei social media, ha visto il 58,2% degli intervistati concordare sul fatto che i nudge abbiano migliorato la propria esperienza sui social media aiutandoli ad acquisire maggiore consapevolezza. Un risultato confermato peraltro da una ricerca interna di Meta, che nel corso di una settimana ha visto il 20% circa degli adolescenti recepire l’invito a passare ad argomenti diversi. Meta ricorda poi il lancio della funzione “Take a Break feature” (Prenditi una pausa, in italiano), il cui scopo è di ricordare agli utenti come sia consigliabile prendersi una pausa da Instagram. Nell’immediato futuro, ovvero entro la fine dell’estate, è previsto il lancio di nuovi promemoria in grado di permettere ai ragazzi di attivare la funzione una volta toccati dei limiti temporali. I promemoria in questione conterranno Reels (multi-clip di 15 secondi che possono essere girati direttamente dalla app e modificati in post produzione con effetti diversi) sviluppati da alcuni giovani creatori, attualmente in fase di test negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, Canada, Australia e Nuova Zelanda. L’impegno di Meta per giovani creatori e utenti L’azienda ricorda poi che si sta impegnando a supportare i giovani creatori statunitensi attraverso finanziamenti e istruzione, in modo da aiutarli a condividere contenuti su Instagram in grado di ispirare gli adolescenti e supportarne il benessere. A supervisionarne i contenuti sarà un comitato direttivo formato da esperti di psicologia infantile e alfabetizzazione digitale, chiamato a fornire indicazioni sul modo di utilizzare un linguaggio teso a rafforzare il benessere emotivo e l’autostima degli utenti.