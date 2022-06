Problemi oggi 13 giugno per la rete fissa di TIM che sta facendo registrare un down diffuso, rendendo impossibile l’accesso ad alcuni siti web. Il problema è iniziato nel pomeriggio di oggi e, per il momento, non è ancora stato risolto. TIM non ha ancora commentato il down in corso ma le segnalazioni online si stanno moltiplicando. Ecco cosa sta succedendo e perché la rete TIM non funziona oggi:

La rete TIM non funziona: down in corso, oggi 13 giugno 2022

Ci sono problemi con la rete fissa di TIM. Dalle 16 di oggi, 13 giugno, si sono iniziati a registrare una serie di rallentamenti. Il down non è generalizzato ma impedisce agli utenti la corretta navigazione del web. Con alcuni siti, infatti, navigando su rete TIM si registrano evidenti rallentamenti. In alcuni casi, inoltre, risulta impossibile l’accesso alla home page del portale che si desidera visitare.

Da notare che problemi di navigazione di questo tipo sono stati registrati anche dagli utenti che sfruttano connessioni di altri operatori che, però, utilizzano la rete TIM per l’erogazione dei servizi di connettività. Il problema sembra essere diffuso come confermano i feedback raccolti da Downdetector che, come conferma l’immagine qui di sotto, ha registrato una rapidissima crescita delle segnalazioni da parte degli utenti.

Come anticipato in apertura, per il momento, TIM non ha commentato i problemi registrati dagli utenti e le segnalazioni del down generalizzato in corso oggi 13 giugno. Il problema è ancora presente e va avanti da alcune ore. Nuovi aggiornamenti sulla questione potrebbero arrivare a breve. Se state riscontrando problemi di navigazione utilizzando la rete fissa di TIM non vi resta che attendere la risoluzione del down da parte dei tecnici del provider.