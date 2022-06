Mercoledì i dirigenti di Spotify hanno presentato agli investitori il piano per acquisire il business degli audiolibri che rappresenta il prossimo obiettivo dell’azienda. Come fatto per i podcast, Spotify non intende solo entrare le settore, ma dominarlo.

La prima importante mossa di Spotify in questo business è stata l’acquisizione di Findaway, annunciata a novembre dello scorso anno, una piattaforma per audiolibri simile ad Anchor.

Il modello di funzionamento non è del tutto chiaro, ma sembra che almeno alcuni degli audiolibri saranno gratuiti con monetizzazione tramite annunci.

Se così fosse sarebbe un enorme cambiamento per il settore editoriale, visto che gli audiolibri in genere non sono a buon mercato, tuttavia non è nemmeno chiaro come e a quale prezzo i libri di fascia alta saranno resi disponibili su Spotify.

Spotify farà in modo che gli audiolibri diventeranno il terzo pilastro della sua attività

Anche se Spotify contribuirebbe a espandere il mercato degli audiolibri con i suoi contenuti per i creatori e l’ascolto supportato dalla pubblicità, ci sono potenziali preoccupazioni per editori e autori che potrebbero ottenere meno ricavi.

All’inizio di questa settimana l’APA ha pubblicato le sue statistiche del 2021 sulle dimensioni del settore. Lo studio condotto da Edison Research ha rilevato che il mercato degli audiolibri è cresciuto del 25% nel 2021 toccando quota 1,6 miliardi di dollari, superando il mercato dei podcast da 1,45 miliardi di dollari nello stesso anno.

Tuttavia nella sua presentazione Spotify ha ipotizzato che il mercato sia ancora più grande, con un valore forse superiore a 9 miliardi di dollari sulla base di un rapporto di Grand View Research . Per il CEO di Spotify Daniel Ek l’industria degli audiolibri potrebbe effettivamente valere 70 miliardi di dollari.

L’acquisizione di Findaway dovrebbe perfezionarsi entro la fine del 2021, poiché l’accordo è ancora al vaglio della divisione antitrust del Dipartimento di giustizia, ed è probabile che Spotify porterà grossi cambiamenti nell’intero settore.

