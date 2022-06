L’iniziativa Pronte e in Stock di NVIDIA continua. Da alcune settimane, infatti, l’azienda mette a disposizione degli utenti italiani dei canali semplici e convenienti per acquistare i prodotti della gamma RTX a prezzi accessibili e senza alcun problema di disponibilità. Di settimana in settimana, il catalogo di prodotti inclusi nell’iniziativa Pronte e in Stock si aggiorna con diverse novità.

Questa settimana, con il consueto aggiornamento settimanale, si registrano una serie di importanti novità. A disposizione degli utenti, infatti, arrivano per la prima volta anche i notebook da gaming con schede NVIDIA RTX integrate. Grazie alla campagna Pronte e in Stock, quindi, diventa più semplice anche acquistare un notebook da gaming con una delle potenti schede video di casa NVIDIA. Ecco i dettagli:

NVIDIA rinnova l’iniziativa Pronte e in Stock: ora sono inclusi anche i laptop RTX

Acquistare un notebook da gaming con scheda video RTX di NVIDIA diventa più semplice. A disposizione degli utenti, infatti, c’è ora il catalogo di offerte Pronte e in Stock di NVIDIA che ora include anche i laptop oltre alle schede video acquistabili singolarmente e i PC da gaming. Grazie ai partner di NVDIA diventa più semplice acquistare uno dei prodotti della gamma RTX in modo da poter accedere a tecnologie all’avanguardia come il Ray Tracing, il DLSS e NVIDIA Reflex.

Per quanto riguarda i laptop RTX, con l’aggiornamento del catalogo di Pronte e in Stock di questa settimana, si registra l’arrivo di tre novità. I nuovi laptop a disposizione degli utenti sono:

MSI KATANA GF66 12UE-040IT in offerta a 1.399 euro ; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-12700H, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e sulla scheda video NVIDIA RTX 3060

; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-12700H, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e sulla scheda video LENOVO LEGION 5 15ACH6H in offerta a 1.399 euro ; il notebook presenta un processore Ryzen 7-5800H, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici; la scheda video è la NVIDIA RTX 3070

; il notebook presenta un processore Ryzen 7-5800H, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici; la scheda video è la ACER NITRO 5 AN515-45-R6C3 in offerta a 1.299 euro; il notebook presenta un processore Ryzen 7-5800H, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici; la scheda video è la NVIDIA RTX 3060

Il nuovo aggiornamento del catalogo Pronte e in Stock non include solo nuovi laptop RTX. Questa settimana, infatti, NVIDIA ha aggiornato il catalogo dell’iniziativa con diversi modelli di GPU singole da acquistare per completare la propria build. Ci sono, in particolare, nuove RTX 3070 Ti e RTX 3080 da acquistare con prezzi a partire da 799 euro. Da notare anche l’arrivo di nuovi PC desktop con RTX 3050 o RTX 3060 già installata da acquistare.

Il catalogo di Pronte e in Stock è molto ricco e in costante aggiornamento. Per scoprire tutte le opzioni a disposizione degli utenti in cerca di nuovi prodotti RTX è possibile fare riferimento alla pagina ufficiale dell’iniziativa che trovate linkata qui di seguito:

>> Scopri le offerte di Pronte e in Stock di NVIDIA <<