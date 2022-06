Con l’inizio della settimana prende il via una nuova serie di sconti sullo store Samsung con offerte dedicate agli Smart TV, agli elettrodomestici, ai monitor e alle memorie SSD della casa coreana. Grazie alla nuova serie di promozioni, tutti gli utenti interessati all’acquisto di uno dei prodotti Samsung avrà la possibilità di beneficiare di uno sconto extra del 15% che andrà a sommarsi alle offerte in corso.

Basterà inserire il codice promozionale (specifico per la categoria di prodotto che si desidera acquistare) per ottenere lo sconto in carrello. A disposizione di chi sceglie di affidarsi allo store Samsung per i propri acquisti tech, inoltre, ci sarà la possibilità di beneficiare della consegna gratuita oltre che dell’acquisto con finanziamento a tasso zero o ancora del pagamento in 3 rate senza interessi. Ecco tutti i dettagli sulla nuova promozione:

Partono le offerte sullo store Samsung: 15% di sconto extra su tanti prodotti fino a fine giugno

La nuova serie di offerte dello store Samsung è disponibile da oggi. Fino al prossimo 30 giugno, grazie alla nuova promozione, sarà possibile beneficiare di uno sconto del 15% su tanti prodotti in promozione. La nuova iniziativa di Samsung è dedicata ad alcuni Smart TV oltre che ad una selezione di elettrodomestici, monitor e memorie SSD. Per ogni categoria di prodotto è disponibile un apposito codice promozionale.

I codici in questione sono:

CASASAMSUNG per ottenere uno sconto del 15% sugli elettrodomestici

per ottenere uno SAMSUNG15 per ottenere uno sconto del 15% su monitor e memorie SSD

per ottenere uno PROMOTV per ottenere uno sconto del 15% sulla gamma di TV Neo QLED 2022

A queste offerte, inoltre, si aggiunge la possibilità di utilizzare il codice FREE250 per ottenere uno sconto di 250 euro sul proiettore The FreeStyle. Grazie al codice promozionale è, quindi, possibile acquistare The FreeStyle a 749 euro invece che a 999 euro.

Sfruttare le promozioni in corso è semplicissimo. Partiamo dagli elettrodomestici. Basterà inserire il codice promozionale CASASAMSUNG nell’apposita voce del carrello per vedersi applicato lo sconto del 15% sul prezzo degli elettrodomestici Samsung che si desidera acquistare. Per un quadro completo sui modelli e le offerte disponibili è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

>> Scopri tutte le offerte sugli elettrodomestici Samsung <<

Anche per monitor e memorie SSD è possibile seguire la stessa procedura. Il codice promozionale, in questo caso, è SAMSUNG15. Da tenere d’occhio ci sono tutti i monitor da gaming di Samsung oltre alla gamma SmartMonitor ed alle varie proposte dell’azienda per quanto riguarda le memorie SSD. Ecco il link a cui fare riferimento per individuare le migliori offerte e sfruttare il codice promozionale:

>> Scopri tutte le offerte su monitor e SSD Samsung <<

Per chi è in cerca di un nuovo TV, invece, c’è la possibilità di sfruttare il codice promozionale PROMOTV ed ottenere uno sconto del 15% sui TV della gamma Neo QLED 2022 di Samsung che comprende un gran numero di modelli da acquistare online con spedizione gratuita. Si parte con le proposte compatte da 43 pollici e si arriva fino ai più grandi Neo QLED 8K da 85 pollici. Per un quadro completo sulle offerte è disponibile il link qui di sotto:

>> Scopri tutte le offerte sui TV Neo QLED 2022 di Samsung <<