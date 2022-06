Continuano le offerte da Euronics che, fino al prossimo 8 giugno, mette a disposizione degli utenti le promozioni Voglia d’Estate con sconti fino al 50%. A disposizione degli utenti ci sono tantissimi prodotti tech in forte sconto. Da segnalare offerte dedicate a notebook e PC desktop oltre che a Smart TV, smartwatch e cuffie. Le opportunità da sfruttare per un acquisto a condizioni agevolate sono numerose. Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte Euronics disponibili fino al prossimo 8 giugno.

Da Euronics sono disponibili le offerte Voglia d’Estate

Tornano le offerte da Euronics. Questa voglia, a disposizione degli utenti, lo store online di Euronics propone le offerte Voglia d’Estate con sconti su decine di prodotti e con la possibilità di risparmiare fino al 50% sull’acquisto. Le offerte sono numerose e comprendono diversi dispositivi nelle varie categorie dello store. Per un quadro completo sulle offerte è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo. Di seguito, invece, andremo a riepilogare alcune delle migliori promozioni attualmente in corso.

Partiamo dai notebook e dai PC che, come sempre, rappresentano una porzione rilevante di questa nuova serie di offerte. Ecco i prodotti che abbiamo selezionato e di cui consigliamo l’acquisto:

Tra le offerte Euronics ci sono diversi Smart TV in sconto. Tra i modelli più interessanti troviamo:

La nuova serie di offerte Euronics si estende a diversi altri prodotti. Ecco una selezione delle proposte più interessanti delle altre categorie:

Le offerte Euronics termineranno il prossimo 8 di giugno. Per un quadro completo sulle proposte è possibile sfruttare il link qui di sotto. Da notare che i prodotti in offerte possono essere prenotati online e ritirati in negozio. Per il pagamento, inoltre, è possibile affidarsi a PayPal e optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. Ecco, quindi, tutte le offerte disponibili con la nuova promozione di Euronics:

>> Scopri qui le offerte Voglia d’Estate di Euronics <<