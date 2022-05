Huawei, con il suo partner SERES, si prepara a compiere un altro passo nel settore delle auto elettriche, almeno per quanto riguarda la Cina (già mercato di riferimento per la mobilità a zero emissioni). Il sito ufficiale di AITO, brand con cui Huawei punta a fare concorrenza, sul mercato cinese, a Tesla, è stato diffuso un primo teaser del nuovo modello in arrivo.

Dopo la presentazione della AITO M5, infatti, il costruttore cinese si prepara al lancio del suo secondo progetto. Il modello in questione sarà la AITO M7 che, come lascia intendere la numerazione, andrà a posizionarsi in un segmento di mercato più alto. Ecco, quindi, i primi dettagli su di un progetto destinato a ritagliarsi uno spazio importante nel mercato delle auto in Cina.

Huawei prepara il lancio della nuova AITO M7: un SUV premium da oltre 5 metri

L’immagine allegata di seguito rappresenta il primo teaser ufficiale della nuova AITO M7. Il nuovo progetto frutto della partnership tra Huawei e SERES si prepara al debutto. Il modello sarà un SUV elettrico di grandi dimensioni che andrà a posizionarsi nel segmento premium del mercato, presentando un elevato livello tecnologico. Per il momento, il progetto non è accompagnato da alcuna informazione ufficiale. Il teaser qui di sotto è l’unico elemento che ci anticipa il suo arrivo sul mercato.

Il design, come evidente dal teaser, sarà simile a quello proposto dalla M5 ma le dimensioni del modello saranno maggiori. In precedenza, AITO ha confermato sul social cinese Weibo che il nuovo SUV sarà “estremamente smart” e potrà contare su sei posti, offrendo un ampio spazio interno oltre che, come da tradizione per il mercato cinese, un passo allungato. Le dimensioni del SUV saranno considerevoli (5020 × 1945 × 1775 mm con passo di 2820 mm).

In particolare, la lunghezza da oltre 5 metri conferma come la nuova AITO M7 andrà a posizionarsi nella fascia alta del mercato. Dal punto di vista tecnico, possiamo aspettarci la presenza di un sistema di quattro ruote motrici ma tutti gli altri elementi saranno da valutare solo successivamente, in fase di presentazione ufficiale. Maggiori dettagli sul SUV di Huawei arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane.

Il nuovo progetto di Huawei debutterà ufficialmente entro la fine del mese di giugno con le consegne che partiranno, sempre per il solo mercato cinese, già nel mese di luglio. Per il momento, non ci sono informazioni in merito ad una possibile commercializzazione sul mercato globale per i modelli AITO. Il nuovo SUV, con i suoi oltre 5 metri di lunghezza, inoltre, troverebbe uno spazio ridotto sul mercato europeo.

