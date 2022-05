A qualche settimana di distanza dalla presentazione del mouse Viper V2 Pro wireless, del notebook Blade 15 e di una tastiera compatta 60%, Razer aggiorna la sua serie di cuffie wireless da gaming con la nuova linea Barracuda. Si parte da un modello che supera di poco i 100 euro, Barracuda X, fino a sfiorare i 300 euro con le Barracuda Pro; fra queste c’è la versione liscia, Barracuda, da 189 euro che può configurarsi come la variante ideale per chi cerca un buon prodotto per giocare, senza svenarsi. Le vere e proprie novità della famiglia sono le Barracuda e le Barracuda Pro, la versione X è un aggiornamento. Comunque, ecco tutti i dettagli, le differenze e le altre cosa da sapere.

Caratteristiche e dettagli delle nuove cuffie Razer Barracuda

Le più pregiate: Razer Barracuda Pro

Le Barracuda Pro sono le cuffie ibride tuttofare. Sia che si tratti del setup gaming di casa o delle playlist musicali preferite in viaggio, le Barracuda Pro combinano la comodità delle cuffie lifestyle con le funzionalità di gioco ad alte prestazioni che ci si aspetta da una dispositivo gaming Razer, per creare un’esperienza senza compromessi, racchiusa in un design elegante e di qualità ha dichiarato in occasione della presentazione Chris Mitchell, capo della divisione PC Gaming di Razer.

Il modello di punta, come anticipato, è rappresentato dalle Razer Barracuda Pro, modello dotato della tecnologia di cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC), che le rende adatte anche all’utilizzo in ambienti esterni, oltre che nelle sessioni di gioco, s’intende. Sono collegabili a due dispositivi contemporaneamente, merito del Razer SmartSwitch Dual Wireless che rende immediato rispondere al telefono mentre si gioca al PC, ad esempio. C’è la connettività Bluetooth 5.2, su tutti e tre i modelli, e anche la tecnologia Razer HyperSpeed Wireless a 2,4 GHz.

La tecnologia di cancellazione del rumore delle Barracuda Pro fa leva su due microfoni con beamforming, una tecnologia che le permette di modificare l’audio adattandolo alle diverse situazioni, e su tre livelli di soppressione attiva del rumore, gestibili tramite l’app companion Razer Audio.

Mentre per quel che riguarda l’audio, il modello di punta di Razer vanta i nuovi driver da 50 mm TriForce Bio Cellulose a cui fanno da spalla il THX Spatial Audio e un amplificatore integrato, il THX Achromatic Audio Amplifier a garanzia di un’ampia gamma dinamica, di maggior chiarezza, di una più elevata potenza di uscita, chiaro.

Il modello di mezzo: Razer Barracuda

Il modello di cuffie di fascia media, si chiama Razer Barracuda. Ci sono a bordo dei driver da 50 mm TriForce Titanium, di cui il produttore non spiega particolari differenze tecniche rispetto al modello succitato, c’è il THX Spatial Audio e l’archetto in FlowKnit Memory Foam che, assieme all’imbottitura dei padiglioni, promettono un elevato livello di comfort.

Da segnalare anche la presenza della connettività Razer SmartSwitch Dual Wireless, di un microfono con cancellazione del rumore con beamforming, del supporto degli ingressi analogici da 3,5 mm e di un’autonomia garantita di 40 ore con una singola ricarica.

Le economiche Razer Barracuda X

Chiude la gamma il modello di fascia bassa, bassa per la famiglia di cui fan parte, s’intende. Razer Barracuda X è un paio di cuffie che, rispetto alla versione che va a pensionare, si presenta stavolta con il supporto alla connettività Bluetooth Razer SmartSwitch Dual Wireless, come anticipato. Di nuovo c’è anche un’autonomia raddoppiata, che ora raggiunge le 50 ore di utilizzo con una singola ricarica. Per il resto, vale la pena segnalare per queste nuove cuffie wireless da gaming i driver da 40 mm Razer Triforce e il supporto per l’audio surround 7.1.

Prezzi e disponibilità delle cuffie Razer Barracuda

Tutti e tre i modelli delle cuffie da gaming wireless della famiglia Razer Barracuda sono disponibili già da oggi. È possibile acquistarle sul sito web ufficiale, o presso i rivenditori autorizzati ai seguenti prezzi di listino:

