Lo store ufficiale di Samsung lancia una nuova promozione speciale con l’avvio di una Flash Night che permette agli utenti di poter accedere ad una serie di offerte esclusive e di beneficiare di un extra sconto fino al 15% su tanti prodotti. Per la categoria Mobile, inoltre, ci sono sconti fino a 210 euro. Tra le offerte proposte dallo store Samsung ci sono sconti per i notebook, i monitor, gli Smart TV oltre che per gli smartwatch, gli smartphone e i tablet della casa coreana. Per sfruttare le promozioni c’è tempo fino alle 8 del mattino del 26 maggio. Ecco tutti i dettagli:

Sullo store Samsung parte una Flash Night con tante offerte a disposizione degli utenti

C’è tempo fino alle 8 del mattino di domani 26 maggio per sfruttare le offerte della Flash Night dello store di Samsung. Le offerte a disposizione degli utenti sono molteplici. Utilizzando il codice sconto NIGHT, infatti, sarà possibile ottenere uno sconto extra su diversi prodotti presenti sullo store. Per la categoria TV e Soundbar è previsto un extra sconto del 15%. Lo stesso sconto è accessibile per la categoria degli Elettrodomestici e per la categoria Informatica che include i vari monitor e gli accessori proposti da Samsung ai suoi utenti.

Non mancano, inoltre, tante offerte per la categoria Mobile che, oltre smartphone e tablet, comprende anche i notebook e gli smartwatch di casa Samsung. In questo caso, il codice da utilizzare è SAMSUNGMX. Per questi prodotti, lo sconto non è percentuale ma è pari ad un importo fisso. Utilizzando questo codice è possibile ottenere fino a 210 euro di sconto sui prodotti selezionati della categoria Mobile.

Le offerte della Flash Night di Samsung, come anticipato in precedenza, dureranno fino alle 8 del 26 maggio. Su tutti i prodotti disponibili è possibile beneficiare della consegna gratuita oltre che del finanziamento a tasso zero. In alternativa, è possibile scegliere il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna. Per tutte le offerte di questa nuova promozione flash è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto da cui è possibile consultare tutti i prodotti in sconto disponibili:

>> Scopri le offerte della Flash Night di Samsung <<