Al via il No IVA Show di Unieuro, una promozione piuttosto interessante che riguarda praticamente tutto il catalogo del negozio. Si va dagli smartphone alle smart TV, passando per i notebook, i tablet e i prodotti della micromobilità elettrica. C’è pochissimo tempo per approfittarne, e visto che la promozione scade dopodomani, domenica 22 maggio 2022, non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e vediamo subito che c’è di buono.

Requisiti e ed esclusioni del No IVA Show di Unieuro

Prima di passare alle offerte più interessanti del No IVA Show di Unieuro è bene sapere che riguarda i prodotti che costano almeno 199 euro, prodotti per i quali sono previsti sconti dal 18,04% e dal 36,08%, disponibili fino al 22 maggio.

Oltre ai prodotti sotto quel limite di prezzo, sono esclusi dalla promozione quelli che fanno già parte dei volantini Unieuro in corso, alcuni prodotti Apple (iPhone, le cuffie AirPods, gli Apple Watch), le console Sony PS5, e i prodotti dei marchi iRobot, Dyson, Miele, Aeg e Liebherr.

Le offerte migliori del No IVA Show

Per inciso, nel caso in cui notaste prezzi differenti nelle pagine prodotto linkate qui sopra è semplicemente perché non avete effettuato l’accesso col vostro account. Lo sconto è visibile al carrello col prezzo finale mostrato nella pagina del checkout e nella pagina prodotto laddove entriate con le vostre credenziali.

In ogni caso, queste erano solo alcune delle offerte presenti nel No IVA Show di Unieuro, promozione che ricordiamo essere disponibile fino a dopodomani, domenica 22 maggio.

