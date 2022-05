Tornano le Mega Offerte sullo store Acer. Fino al prossimo 26 maggio, infatti, l’azienda propone una vasta gamma di prodotti in sconto, con la possibilità di risparmiare fino a 500 euro grazie alla nuova tornata di offerte. Gli sconti proposti dallo store Acer si estendono su tutta la gamma del brand. Per gli utenti, quindi, c’è la possibilità di acquistare a prezzo scontato i notebook o anche i PC desktop e i monitor di Acer oltre che diversi altri accessori. Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte proposte dall’Acer Store:

Acer lancia nuove offerte sul suo store ufficiale

Le nuove Mega Offerte dello store Acer includono tantissimi prodotti in sconto, con la possibilità per gli utenti di risparmiare fino a 500 euro sull’acquisto. Sui prodotti in offerta, inoltre, Acer propone la consegna gratuita nel giro di pochi giorni lavorativi. Per completare l’acquisto è possibile scegliere di pagare con Klarna o con PayPal, in modo da sfruttare il pagamento in 3 rate senza interessi. Per un quadro completo sulle Mega Offerte dell’Acer Store, disponibili fino al prossimo 26 maggio, è possibile seguire il link qui di seguito:

Non ci sono solo le Mega Offerte a rendere conveniente un acquisto sull’Acer Store. L’azienda ha lanciato anche la Gaming Week. Anche in questo caso, fino al prossimo 26 maggio, è possibile sfruttare tanti sconti sui prodotti dedicati al gaming di Acer con tagli di prezzo fino ad un massimo di 500 euro. Per tutti i prodotti in sconto resta disponibile la consegna gratuita oltre alla possibilità di pagare con Klarna o PayPal. Ecco le offerte della Gaming Week di Acer:

Le migliori offerte dell’Acer Store

Dai link che vi abbiamo proposto in precedenza è possibile esplorare tutto lo Store di Acer e individuare (anche grazie alla possibilità di sfruttare i filtri di ricerca) i prodotti più interessati da acquistare. Considerando che le opportunità per fare un buon affare sono numerosissime, di seguito vi proponiamo una selezione delle migliori offerte disponibili con i prodotti caratterizzati dagli sconti più marcati. Per accedere alla pagina del prodotto in sconto vi basterà cliccare sul nome.

Tra le offerte più interessanti dell’Acer Store vi segnaliamo la possibilità di acquistare l’Acer Nitro 5 in offerta a 1.999 euro invece di 2.499 euro. Questo notebook da gaming presenta un comparto tecnico di primissimo livello con un display QHD IPS da 165 Hz, un processore Ryzen 9 5900HX, 32 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 con 8 GB di memoria dedicata.

Chi è in cerca di un notebook da gaming può valutare anche il Predator Helios 300 in sconto a 1.499 euro invece di 1.999 euro. Questo notebook presenta un display Full HD IPS con refresh rate di 144 Hz. Tra le specifiche troviamo il processore Intel Core i7-10750H, 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080. Il notebook è disponibile senza sistema operativo.

Occhio anche all’Acer Predator Triton 300 SE in offerta a 1.399 euro invece di 1.799 euro. Si tratta di un notebook da gaming che unisce ottime prestazioni ad una scocca compatta e leggera. Il display è da 14 pollici (con risoluzione Full HD, pannello IPS e refresh rate di 144 Hz) mentre il processore è l’Intel Core i7-11370H. A completare le specifiche troviamo 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060.