TIM ha presentato nelle scorse ore una nuova promozione che permette alle famiglie con ISEE pari o inferiore a 20.000 euro di ottenere una promozione e uno sconto importante sull’offerta telefonica di rete fissa TIM Premium Base. Fa parte dell’iniziativa Bonus Famiglia, che oltre a scontare la mensilità, prevede in questo caso l’acquisto a un prezzo speciale di un PC Onda Oliver Plus in abbinamento. Ecco tutto quello che c’è da sapere in proposito.

L’offerta TIM Premium Base con il Bonus Famiglia: requisiti e informazioni

Prima di tutto due parole su cosa comprende TIM Premium Base. Si tratta di un piano che include la connessione a internet illimitata in fibra fino a 1 Giga in download e fino a 300 Mega in uplodad. Le chiamate sono a consumo e costano 19 centesimi al minuto (stesso prezzo per lo scatto alla risposta), indifferentemente se si chiama a numeri fissi o mobili. Il contributo di attivazione è incluso.

Grazie al Bonus Famiglia, destinato ai nuclei famigliari con ISEE pari o inferiore a 20.000 euro, come anticipato, il prezzo finale scende. Da 24,90 euro al mese TIM Premium Base va a costare 21,90 euro al mese, quindi 3 euro al mese in meno.

C’è da dire che lo sconto è riservato ai nuovi clienti TIM che attiveranno l’offerta con la fibra ottica (niente ADSL) entro e non oltre il 30 luglio 2022. In più i requisiti per ottenere lo sconto riguardano anche domiciliazione e conto online.

Sconto a parte, la nuova promozione prevede inoltre l’aggiunta di 8 euro al mese per 36 mesi, aggiunta che riguarda il portatile cui accennavamo sopra: PC ONDA Oliver Plus 15.6″. Si tratta di un notebook di fascia bassa dotato di uno schermo da 15,6 pollici di diagonale, per l’appunto, di un processore Intel Celeron N3450, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna SSD, con una fotocamera integrata da 2 megapixel Full HD e una webcam esterna da 8 megapixel. Costa 399 euro se acquistato sul sito web di TIM, 288 euro (8 euro x 36 mesi) considerando l’offerta TIM Premium Base con Bonus Famiglia in questione.

Tirando le somme, dunque, l’offerta all’utente costa 29,90 euro al mese complessivamente, un prezzo niente male considerando la concorrenza e la presenza del portatile. Ad ogni modo, per maggiori informazioni al riguardo e per attivare l’offerta potete seguire il link qui sotto:

Attiva TIM Premium Base con Bonus famiglia e PC Onda Oliver Plus a 29,90 euro al mese

