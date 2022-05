I prezzi delle stampanti 3D sono in costante calo e il loro acquisto diventa sempre più conveniente per chi vuole un dispositivo da utilizzare per lavoro o per diletto. Creality è uno dei brand più conosciuti in questo mercato e TomTop, noto store online che opera anche tramite magazzini europei, ha lanciato un’ottima promozione per Creality CR-10, un modello molto interessante.

200 euro di sconto per Creality CR-10

Grazie al coupon esclusivo che trovate a fine pagina infatti potete risparmiare quasi 200 euro sull’acquisto del modello indicato, con spedizione veloce dai magazzini situati in Germania, senza che venga applicato alcun costo aggiuntivo, né per la spedizione né per la dogana, essendo la merce già sul suolo europeo.

Creality CR-10 è realizzata in solido alluminio aerospaziale con due barre di rinforzo diagonali nella parte posteriore per conferire una maggiore solidità alla struttura. Come la maggior parte delle stampanti 3D, anche questo modello viene fornito in kit di assemblaggio, con una procedura in soli sei passaggi che richiede meno di 10 minuti per essere portata a termine.

La stampante è dotata di connettività WiFi e RJ45, così da poterla gestire anche attraverso il cloud, utilizzando il proprio smartphone per la gestione delle operazioni. Il sistema di livellamento automatico non richiede procedure particolari, basta premere un tasto sullo schermo da 4.3 pollici per portare a termine la calibrazione e iniziare immediatamente a stampare.

La scheda madre proprietaria a 32 bit, assistita da un sistema di alimentazione a bassa rumorosità, permette di stampare in maniera efficiente e silenziosa in ogni condizione. Lo schermo touch da 4,3 pollici riduce automaticamente la luminosità dopo 30 minuti di inutilizzo, per evitare sprechi di energia e diventare più sostenibile. Al termine della stampa inoltre il sistema si spegne automaticamente, una grande comodità per lavori lunghi che magari deciderete di lanciare di notte.

Creality CR-10 misura 578 x 522 x 648 millimetri, con un peso di 13.6 Kg e una superficie di stampa di 300 x 300 x 400 millimetri, con precisione di 0,1 millimetri. È possibile utilizzare filamenti di tipo PLA, ABS, TPU e PETG, l’interfaccia è disponibile in 9 lingue diverse e oltre alla connettività WiFi è presente uno slot SD per caricare i progetti relativi agli oggetti da stampare.

Potete acquistare Creality CR-10 Su TomTop a 269,99 euro invece di 464,63 euro utilizzando il codice TTSTCR, con spedizione gratuita dall’Europa.

