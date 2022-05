Huawei prevede di lanciare presto la seconda generazione del suo smartwatch per il fitness, visto che sono appena trapelate immagini e prezzi. Huawei Watch Fit 2 ripropone un display rettangolare che ora è un po’ più grande rispetto a Huawei Watch Fit.

Trapelano immagini e prezzi di Huawei Watch Fit 2

Huawei Watch Fit 2 adotta uno schermo da 1,74 pollici che dovrebbe offrire una risoluzione relativamente alta di 336 x 480 pixel. Lo smartwatch dovrebbe essere trainato da un SoC ARM Cortex-M economico, per il quale il produttore non fornisce ulteriori dettagli. Il sistema operativo del dispositivo indossabile è Harmony OS 2.0 che include numerose funzionalità.

Previous Next Fullscreen

Huawei Watch Fit 2 dovrebbe supportare il ​​monitoraggio di oltre 100 diversi sport, della saturazione di ossigeno nel sangue, della qualità del sonno e dei livelli di stress, oltre a registrare la frequenza cardiaca e il conteggio dei passi.

Altre caratteristiche del prossimo smartwatch Huawei includono una batteria leggermente più grande da 292 mAh che dovrebbe offrire la stessa autonomia del modello precedente visto che il display è più grande.

La connettività include Bluetooth 5.2 e GPS per essere utilizzato come fitness tracker indipendentemente dallo smartphone, inoltre è resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Huawei Watch Fit 2 viene fornito in una cassa in metallo e diversi cinturini in plastica, pelle e metallo nelle varianti “Active”, “Classic” ed “Elite” e dovrebbe essere disponibile a breve a partire da 150 euro.

Leggi anche: Migliori smartwatch del mese