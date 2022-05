L’igiene orale è una di quelle abitudini che andrebbero insegnate anche a scuola, per far capire ai bambini l’importanza di prendersi cura dei propri denti utilizzando gli strumenti più idonei. Negli ultimi anni il mercato degli spazzolini elettrici è in costante crescita, in particolare quello degli spazzolini ultrasonici, dispositivi che permettono di pulire al meglio i denti e mantenerli perfetti nel tempo.

Oclean è uno dei brand leader in questo mercato e oggi vogliamo parlarvi di due prodotti fondamentali per la corretta pulizia del cavo orale. Parliamo di Oclean F1, uno spazzolino dal rapporto prezzo/prestazioni davvero elevato, e Oclean W1o, un irrigatore orale perfetto per completare la pulizia e rimuovere qualsiasi traccia di cibo dalla bocca.

Oclean F1

Una corretta igiene orale non può prescindere dal corretto uso dello spazzolino e con un dispositivo come Oclean F1 è una soluzione ideale per pulire al meglio i denti. È dotato di un motore brushless che raggiunge i 36.000 giri al minuto, pur emettendo un rumore che rimane confinato al di sotto dei 60 decibel, senza risultare quindi particolarmente fastidioso.

Il produttore afferma che il motore può superare tranquillamente le 5.000 ore di funzionamento, 10 volte più di un motore tradizionale. Se calcolate due minuti di utilizzo al giorno e tre usi al giorno, vedrete che avrete davanti a voi un tempo di utilizzo praticamente illimitato.

Ottima anche l’autonomia, che con un tempo di ricarica di due ore permette di raggiungere i 30 giorni di utilizzo, davvero niente male. La ricarica avviene appoggiando lo spazzolino alla propria basetta, da collegare a una qualsiasi porta USB. Oclean F1 dispone di tre diverse modalità di spazzolamento, per rispondere alle necessità di ogni utente, dispone di un timer automatico che ricorda di cambiare zona di pulizia ogni 30 secondi e si spegne da solo dopo due minuti.

Può essere vostro dallo store ufficiale a 34,99 dollari con quattro testine incluse e in due diverse colorazioni.

Oclean W10

Di Oclean W10 vi abbiamo parlato qualche tempo fa nella nostra recensione, raccontandovi di come sia il perfetto sostituto del filo interdentale. Dispone di 4 diverse testine, tra cui una specifica per chi porta apparecchi dentali, sempre difficili da pulire al meglio, ma anche una per la pulizia della lingua, così da avere sempre un alito fresco e perfetto.

E con la batteria ricaricabile integrata che garantisce quattro settimane di autonomia potete portar Oclean W10 con voi in vacanza o nei viaggi di lavoro senza preoccuparvi di doverlo ricaricare. Può essere utilizzato anche sotto la doccia, visto che dispone di una certificazione IPX7, così da renderlo ancora più comodo da usare.

L’irrigatore crea un getto da 0,6 millimetri in grado di arrivare anche negli spazi più piccoli, e con cinque diverse modalità consente di raggiungere il livello di pulizia desiderato senza irritare le gengive. Dispone di un serbatoio trasparente da 200 ml, così da vedere sempre la quantità di acqua rimanente, di una cinghia per portarlo in giro e di testine che possono ruotare di 360 gradi per raggiungere ogni punto della bocca senza fatica.

Potete acquistarlo sullo store ufficiale a 59,99 dollari, circa 57 euro al cambio attuale.

Per altre promozioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Oclean, raggiungibile a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria