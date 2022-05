Con la bella stagione che si avvicina, è tempo di pianificare e organizzare le vacanze. Lo sa bene Google che mette a disposizione degli utenti tutta una serie di strumenti per fornire loro ispirazione sulle possibili mete e per prenotare con facilità.

Scopriamo quali sono questi strumenti messi a disposizione da Big G che può e vuole aiutarvi ad organizzare le vacanze estive.

Google può aiutarvi ad organizzare le vacanze estive

Come anticipato, Google mette a disposizione degli utenti tutta una serie di strumenti, nuovi e non, per aiutarli ad organizzare le proprie vacanze estive: si parte dallo strumento per il tracciamento dei prezzi dei voli, per poi passare alla funzionalità esplora che fornisce ispirazioni sulle mete papabili, raggiungibili anche in auto; per concludere, c’è spazio per scoprire le attività da potere svolgere nei vari luoghi e il comodo strumento per trovare l’alloggio perfetto.

Analizziamo tutti questi strumenti messi a disposizione da Google nella sezione Viaggi, e le loro potenzialità per facilitarne l’organizzazione ai viaggiatori, raccontate all’interno di un post sul blog ufficiale.

Voli: tieni traccia dei prezzi per qualsiasi data

Tramite Voli è possibile monitorare i prezzi dei voli da una città ad un’altra, per date specifiche: basterà cercare la destinazione e attivare il monitoraggio dei prezzi; a quel punto, l’utente riceverà una mail quando i prezzi dei voli, per quelle date, scendono sensibilmente.

Una novità introdotta da pochissimi giorni (e ancora non disponibile a tutti) è la possibilità di tracciare i prezzi dei voli tenendo conto delle sole destinazioni: selezionando l’opzione “qualsiasi data”, l’utente riceverà una mail se Google registrerà prezzi particolarmente convenienti per quelle tratte nell’arco di 3-6 mesi.

Esplora: per ispirare nella scelta della meta

Per soddisfare gli indecisi, Google mette a disposizione lo strumento Esplora che permette di esplorare le località di tutto il mondo e, grazie a filtri come budget o durata del viaggio, lasciarsi ispirare nella scelta della destinazione.

Sebbene finora la funzionalità Esplora mostrasse i prezzi dei voli per le varie destinazioni, da pochi giorni è iniziato il rilascio di una novità che va ad aggiungere altre possibilità per pianificare al meglio il viaggio: un punto rosa e una bolla che dice “esplora i dintorni” fanno sì che l’utente possa restringere la ricerca delle papabili destinazioni a quelle raggiungibili, in auto, entro poche ore.

Selezionando la destinazione, a prescindere se essa sia tra quelle a corto raggio o tra quelle raggiungibili in aereo, verranno mostrate informazioni utili, come i prezzi medi degli hotel o il tempo necessario per raggiungere il luogo. Una volta in viaggio, Google Maps vi aiuterà a raggiungere la destinazione e a orientarvi nella città visitata.

Hotel: trovare un alloggio non è mai stato così semplice

Una delle scelte fondamentali nell’organizzazione di un viaggio è quella dell’alloggio. Grazie ai nuovi “livelli di interesse” aggiunti alle mappe nella sezione Hotel, Google vi permette di scoprire le aree migliori dove soggiornare, in base alle vostre preferenze, potendo scegliere tra le aree con più posti per cenare fuori, quelle con più attrazioni o quelle per fare shopping. La mappa per il trasporto pubblico, infine, vi consente di farvi un’idea su come potersi spostare all’interno della destinazione scelta.

Un comodo interruttore in basso, vi permette inoltre di restringere il campo di interesse ai luoghi raggiungibili entro 15 o 30 minuti a piedi (o in auto) dal luogo di destinazione.

I segnalibri aiutano a tenere traccia dei posti da visitare

Sempre nella sezione Esplora, su qualsiasi hotel o casa vacanze è stata aggiunta l’icona di un segnalibro che permette all’utente di aggiungere il luogo tra quelli salvati, in modo da potere riprendere l’organizzazione in un secondo momento o potere inserire la struttura tra quelle tenute in considerazione.

Le tendenze dei viaggiatori: cinque mete europee tra le più desiderate dagli statunitensi

Oltre a tutti i consigli e gli strumenti per organizzare al meglio un viaggio estivo, Google ha analizzato tutti i dati di ricerca raccolti, per scoprire le tendenze degli utenti statunitensi che si preparano a una bella stagione piena di viaggi, riportando i dati emersi all’interno di un altro post sul blog ufficiale.

Con chi viaggio?

Stando a quanto riportato, tra le ricerche più effettuate nel 2022 rientrano le ricerche per i viaggi di gruppo, con frasi come “destinazioni di viaggio per ragazze” (+300%) e “buone idee per addio al celibato” (+200%) con trend molto positivi. Non solo viaggi di gruppo tra i trend positivi: le “crociere per single” hanno fatto registrare un picco del +600% tra gennaio e aprile 2022.

Vacanze relax o vacanze divertimento?

Secondo Google Trends, molte persone starebbero pianificando vacanze all’aria aperta; negli USA, tra le attrazioni più ricercate rientrano i grandi parchi nazionali come Yellowstone e Glacier, il lago Tahoe e il Grand Canyon. Tra le tendenze in ricerca, spicca inoltre il “glamping”, parola che unisce i termini glamour e camping, configurandosi come una sorta di campeggio ma con il “lusso” dei resort.

Le mete più ricercate

Google ha pubblicato l’elenco completo delle venti destinazioni estive più cercate sulla piattaforma Voli dagli utenti statunitensi: sebbene la classifica sia dominata da mete in territorio americano, con Orlando a comandare la classifica seguita da Cancun e Las Vegas, spicca la presenza di cinque città europee; queste sono Londra (quarto posto), Parigi (settimo posto), Roma (undicesimo posto), Atene (diciassettesimo posto) e Lisbona (diciannovesimo posto).

Sfrutterete i consigli e gli strumenti messi a disposizione da Google per organizzare le vostre vacanze estive? Io ho già iniziato, anche perché sognare non costa nulla.