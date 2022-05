Come molte altre grandi aziende, anche Spotify ha deciso di avventurarsi nel metaverso. Il colosso dello streaming musicale ha annunciato il proprio mondo virtuale tramite uno spazio interattivo chiamato Spotify Island all’interno del videogioco Roblox.

Spotify Island debutta oggi come un luogo virtuale in cui gli utenti possono creare musica, rilassarsi, completare missioni e accedere a prodotti digitali esclusivi.

Spotify è il primo servizio di streaming musicale a entrare in Roblox

La società afferma di aver riempito il suo mondo virtuale con interessanti easter egg e che sarà possibile creare la propria musica e i propri suoni utilizzando delle stazioni beatmaker connesse a Soundtrap, la piattaforma di registrazione online acquisita da Spotify nel 2017.

Spotify afferma che l’esclusivo merchandising virtuale in-game offrirà agli artisti un nuovo modo di connettersi con i fan e un altra opportunità di guadagnare denaro. La società spiega che una parte dei ricavi provenienti dalle vendite andrà agli artisti, anche se non ha specificato in che misura.

La società ha affermato di aver già collaborato con alcuni artisti per creare una collezione di beni virtuali che riflettono davvero chi sono.

La prima esperienza a tema su Spotify Island debutterà tra poche settimane con K-Park, uno spazio dedicato al pop coreano che ospiterà artisti come Stray Kids e Sunmi con i quali i fan potranno interagire. Il merchandise di Sunmi è già in vendita, mentre quello degli Stray Kids è in arrivo a giorni.

Potrebbe interessarti: È stata trasmessa nel metaverso la prima partita di calcio di Serie A