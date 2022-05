Apple Watch 8 potrebbe essere dotato di una funzionalità che, in principio, si pensava potesse arrivare già con Apple Watch 7 ma che la casa di Cupertino avrebbe scartato perché non soddisfaceva gli standard qualitativi richiesti.

La funzionalità in questione è la misurazione della temperatura corporea che, secondo l’analista Kuo, potrebbe essere finalmente matura per essere inserita nella prossima generazione dello smartwatch di Apple.

Apple Watch 8 misurerà la temperatura corporea?

La settima generazione di Apple Watch ha, probabilmente, deluso un po’ le aspettative degli utenti che speravano in una estetica rinnovata che conferisse un aspetto più squadrato, in linea con gli ultimi iPhone, anche per lo smartwatch.

Un altro aspetto, tanto chiacchierato quanto atteso per Apple Watch 7, era invece legato alla possibile presenza di un sensore per la misurazione della temperatura corporea: lo scorso anno Apple ha dovuto rinunciare a implementare di tale sensore all’interno del proprio smartwatch perché l’algoritmo, atto a compiere tali misurazioni, non aveva raggiunto uno standard qualitativo sufficiente prima che il Watch 7 entrasse nella fase di test e produzione di massa.

Il noto analista Ming-Chi Kuo è recentemente tornato sull’argomento, tramite alcuni post su Twitter, facendo una breve analisi sulla situazione che potrebbe sbloccarsi con il prossimo Apple Watch 8, il cui lancio è previsto, assieme ai prossimi iPhone 14, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno di quest’anno.

(2/3)

The challenge in implementing precise body temperature measurement is that skin temperature quickly varies depending on outside environments. A smartwatch can't support core temperature measurement in terms of hardware, so it needs an excellent algorithm to work together. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 1, 2022

Stando a quanto riportato, Apple Watch 8 potrebbe essere in grado di rilevare la temperatura corporea a patto che l’algoritmo sia finalmente maturo prima dell’inizio delle fasi di test e produzione di massa dello smartwatch.

La sfida per i produttori che cercano di implementare misurazioni precise della temperatura corporea risiede in fattori fisici, tra cui la rapida variazione della temperatura della pelle a causa della situazione ambientale. Dal momento che uno smartwatch non può avere hardware dedicato per la misurazione della temperatura interna, serve necessariamente un algoritmo fatto a dovere.

Kuo, infine, sostiene che i prossimi Samsung Galaxy Watch5 non dovrebbero supportare la misurazione della temperatura corporea proprio a causa degli algoritmi, nonostante il produttore sudcoreano stia affrontando la medesima sfida.

Vedremo se Apple Watch 8 riuscirà a portare sul mercato questa funzionalità che, indubbiamente, aumenterebbe le capacità dello smartwatch in ambito del monitoraggio della salute. Mancano ancora alcuni mesi alla presentazione ufficiale, pertanto è possibile che nuove indiscrezioni sulla questione possano fare chiarezza, confermando o smentendo la cosa.

Potrebbe interessarti: Migliori smartwatch, con e senza Wear OS: i nostri consigli del mese