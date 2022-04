Grazie a un accordo di collaborazione, Helbiz e Flee riusciranno a offrire ai propri clienti un più ampio pacchetto di servizi per rispondere alle esigenze delle varie forme di mobilità.

Flee è un brand di Aon Mobility Solutions che offre servizi di noleggio a lungo termine con formule a consumo, quindi Helbiz ora è in grado di offrire soluzioni per muoversi non solo con mezzi di micro-mobilità come i monopattini elettrici e le bici elettriche, ma anche attraverso il noleggio auto a lungo termine.

Helbiz e Flee si accordano per offrire un pacchetto di servizi completo

Il servizio di Flee si caratterizza per la presenza di una rata flessibile e variabile in base al reale utilizzo dell’auto mettendo a disposizione modelli a basso impatto ambientale.

Con il nuovo servizio offerto dalle due società ora è possibile scegliere se pagare una quota fissa mensile o una quota variabile legata all’effettivo uso del mezzo, con costo di 0,12 euro a km e con i primi due mesi gratuiti come offerta di lancio.

Ad esempio, per una Smart EQ fortwo coupé (in copertina) con rata fissa è necessario un anticipo di 1.500 euro e 60 rate fisse da 289 euro al mese.

Jonathan Hannestad di Helbiz, è orgoglioso della sinergia fra le due aziende orientata al rispetto ambientale, alla sostenibilità e a una mobilità più smart e green, permettendo di offrire al cliente soluzioni diverse per ogni sua necessità.

Gabriele Ratti, Head of Mobility, Affinity, SME & DCS in Aon, ha aggiunto che grazie a questa partnership con Helbiz, Flee inizia un percorso di costruzione di un ecosistema di mobilità green e innovativo ancora più integrato, con l’obiettivo di permettere alle persone di utilizzare mezzi diversi per spostarsi in modo rapido, sostenibile e comodo e di abbandonare l’auto di proprietà per ricorrere a soluzioni più flessibili e in grado di ottimizzare il budget di mobilità.

