Open Fiber e il Gruppo Autostrade per l’Italia (ASPI) hanno siglato un memorandum d’intesa con l’obiettivo di accelerare la digitalizzazione del Paese collaborando in progetti e iniziative per rendere più smart le città e le strade in Italia.

Innanzitutto, come soluzione concreta alla carenza di manodopera specializzata, Open Fiber, il Gruppo ASPI tramite la sua società controllata per le costruzioni Amplia Infrastructures e CIEL, società specializzata nel settore degli impianti tecnologici, hanno costituito il Consorzio Open Fiber Network Solutions che sarà attivo nel completamento della rete in fibra ottica che Open Fiber sta realizzando in Italia.

Autostrade per l’Italia e Open Fiber uniti per la fibra ottica e la digitalizzazione

Il Consorzio prevede l’assunzione e la formazione di figure professionali che opereranno nella costruzione di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica. Le squadre di tecnici del Consorzio saranno operative a partire dal mese di giugno e a regime verranno schierati circa mille addetti.

I buoni propositi di Autostrade per l’Italia e Open Fiber sono orientati al potenziamento dei progetti di digitalizzazione delle infrastrutture, viarie e di rete, attraverso la realizzazione di iniziative in ambito smart cities, sistemi ITS (Intelligent Transport Systems), smart roads, e-mobility, in un’ottica generale di mobilità sostenibile e innovativa.

In questo contesto, il Gruppo ASPI e Open Fiber sono nella miglior posizione per poter ricoprire un ruolo di primo piano nel Paese. Open Fiber detiene competenze su progettazione, costruzione e gestione di reti e sistemi informativi, mentre Autostrade per l’Italia possiede il know-how per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati su gestione del traffico e controllo degli accessi e algoritmi di video analytics, oltre alla capacità di fornire servizi innovativi di mobilità sostenibile, analisi e sviluppo digitale dei processi per la mobilità e per la logistica.

