Intel punta a rinnovare, ulteriormente, la gamma di processori Intel Alder Lake per notebook. La dodicesima generazione di CPU di casa Intel per portatili rappresenta già un notevole passo in avanti rispetto alla generazione precedente, grazie anche all’adozione dell’architettura ibrida con Performance Core ed Efficient Core. Le ultime indiscrezioni sul futuro della gamma Alder Lake anticipano il debutto di nuovi processori Alder Lake HX a 16 Core che, sulla carta, dovrebbero garantire un notevole passo in avanti in termini di prestazioni rispetto alle già ottime soluzioni che compongono la nuova generazione di processori Intel Core. Ecco tutti i dettagli:

I nuovi Intel Alder Lake HX per notebook potranno contare fino a 16 Core

La nuova gamma di processori Alder Lake HX è stata anticipata in queste ore da una serie di nuove indiscrezioni. Si tratta di soluzioni che mirano ad offrire prestazioni superiori rispetto ai Core H che oggi rappresentano il vertice dell’offerta di processori Intel per notebook. Il nuovo report del sito cinese ITHome anticipa l’arrivo di cinque processori Alder Lake HX. La gamma sarà composta da un modello “base” Core i5 (con 12 Core e 16 Thread) e dai più potenti Core i7 e Core i9 (con 16 Core e 24 Thread, disponibili anche in versione vPro per la clientela business).

Il TDP sarà portato fino a 55 W, con un ulteriore passo in avanti rispetto ai 45 W della serie H. Al momento, però, non ci sono informazioni precise in merito alla potenza massima dei processori HK. Le CPU della serie H arrivano a 115 W. Se supportate da un sistema di raffreddamento adeguato, le nuove CPU della serie HK potrebbero, quindi, offrire un clock maggiore, più Core e, quindi, prestazioni superiori alle attuali proposte di Intel.

I nuovi modelli in arrivo

La nuova gamma Alder Lake HX comprenderà il Core i5-12600HX con 12 Core e 16 Thread. Questo processore presenterà un clock base di 2,5 GHz ed un Boost clock di 4,6 GHz. In arrivo, inoltre, c’è anche il Core i7-12800HX. Questo processore potrà contare su 16 Core e 24 Thread e su di un clock base di 2 GHz. Il Boost clock sarà di 4,8 GHz. Da notare anche la presenza del Core i9-12900HX con clock base di 2,3 GHz e Boost clock di 5 GHz. Intel, inoltre, realizzerà anche due versioni vPro della gamma Alder Lake HX, il Core i7-12850HX ed il Core i9-12950HX.

La possibilità di sfruttare fino a 16 Core e 24 Thread pone i nuovi Alder Lake HX (almeno nelle varianti con Core i7 e Core i9) alla pari con le soluzioni desktop della gamma Intel. Sarà necessario capire quali saranno le reali prestazioni dei processori per avere un quadro più preciso. Sui notebook, infatti, fattori come le temperature e il consumo energetico sono determinati. I processori Intel Core HX potranno garantire una marcia in più per le workstation portatili ma dovranno, probabilmente, essere tenuti sotto controllo dal punto di vista termico ed energetico.

Da notare che le prime informazioni sui nuovi Alder Lake HX arrivano da una pubblicità dei nuovi Dell Precision. Naturalmente, i nuovi processori della gamma Alder Lake non saranno un’esclusiva di Dell. Nel corso dei prossimi mesi, dopo che la nuova famiglia HX sarà stata ufficializzata, anche altri OEM inizieranno a presentare dei portatili ad alte prestazioni con i nuovi processori di Intel. Maggiori dettagli arriveranno nel corso delle prossime settimane.

