LEGO ha annunciato oggi l’imminente arrivo sul mercato di due nuovi set, dedicati agli amanti delle piante e a chi non ha il pollice verde ma vorrebbe un tocco di colore in casa. Le novità, che vanno ad ampliare le fila della collezione Botanical, sono LEGO Orchidea e LEGO Piante Grasse e arriveranno sul mercato a partire dal primo maggio di quest’anno.

I nuovi set saranno apprezzati da grandi e piccini ma sono comunque pensati per un pubblico adulto. Il 73% degli adulti infatti sostiene di essere alla continua ricerca di un modo per distrarsi dalla routine quotidiana, il 72%, invece, afferma che giocare sia il miglior modo per rilassarsi dopo una giornata faticosa. Partendo proprio da questo studio, i nuovi set LEGO Botanical rappresentano un modo concreto per dare spazio alla propria fantasia e, allo stesso tempo, offrire momenti di relax dopo gli impegni frenetici della quotidianità.

LEGO Orchidea

LEGO Orchidea è indubbiamente il più elegante dei nuovi set e vi permette di ricreare un’orchidea fiorita. Se amate i fiori saprete certamente che si tratta di una pianta che richiede molta cura e attenzione per dare risultati apprezzabili. Con i 608 pezzi che compongono il set potete creare un elegante vaso blu con una bellissima orchidea bianca e rosa con sei fiori grandi e due appena sbocciati.

Ogni elemento del set è realizzato con mattoncini LEGO e permette di ricreare diverse forme della pianta, per dare vita alla creazione e adattarla alle varie fasi dell’anno. Michael Psiaki, Lead Designer del Gruppo LEGO, ha così commentato il nuovo set:

"L'idea per questo set è nata osservando una vera orchidea che avevamo in ufficio: vedere come il fiore è cambiato nel corso delle stagioni ci ha aiutato molto per tutto il processo di progettazione. La sfida con questo set è stata riuscire a creare un vaso in mattoncini LEGO che fosse divertente da costruire, ma anche bello da guardare"

LEGO Orchidea (10311) sarà disponibile a partire dal primo maggio nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 49,99 euro

LEGO Piante Grasse

Altrettanto interessante è il set LEGO Piante Grasse, pensato per chi adora questo tipo di piante ma non ha la costanza di seguirle e curarle. Con questo set, composto da 711 pezzi, potrete realizzar ben nove piante grasse, ciascuna con il proprio vaso. In questo modo potete posizionarle in vari punti della casa o creare un unico elemento.

Nella confezione di vendita sono presenti ben tre manuali di istruzioni, così che alla costruzione possano partecipare più gruppi di amici, familiari o parenti, per passare qualche ora all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Andreson Ward Grubb, Senior Design del Gruppo LEGO, afferma:

"Si dice che avere piante grasse in una stanza aiuti a concentrarsi… speriamo che questo set doni la stessa sensazione! Volevamo creare un modellino che fosse capace di offrire un'esperienza rilassante per aiutare gli adulti a staccare dalla loro vita frenetica e, soprattutto, a concentrarsi su qualcosa che li facesse divertire."

LEGO Piante Grasse (10309) sarà in vendita dal primo maggio nei LEGO Store, su LEGO.com e su Amazon a 49,99 euro.