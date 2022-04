Sony alza il sipario sui prezzi dell’attesa gamma di TV OLED del 2022 e apre i preordini per i vari modelli da 55, 65 e 77 pollici. Ecco quando bisognerà sborsare per acquistare una di queste nuove TV.

Sony svela i prezzi della gamma TV OLED 2022

L’ammiraglia della gamma è il modello QD-OLED Sony Bravia XR A95K che monta un pannello Samsung. In precedenza il prezzo vociferato era di 2.499 euro, ma per mettere in salotto questa TV serviranno 2.999 euro per la versione da 55 pollici e 3.999 euro per quella da 65.

Un gradino più in basso troviamo Sony Bravia XR A80K che rispetto al modello QD-OLED non è dotato della Bravia Cam, inoltre offre un telecomando meno rifinito e un sistema audio meno avanzato rispetto a quello dell’A95K che adotta la tecnologia Acoustic Surface Audio+ con nuovi trasduttori coassiali ottimizzati per lo schermo QD-OLED.

Il modello A80K sarà disponibile con dimensioni da 55, 65 e 77 pollici e sarà dotato della funzionalità XR OLED Contrast Pro, del supporto per specifiche HDMI 2.1 e di tutti i miglioramenti al processore XR dei modelli superiori.

Per portarsi a casa un esemplare di questa gamma sono necessari rispettivamente 2.299, 3.199 e 4.499 euro per i modelli da 55, 65 e 77 pollici.

Il modello Sony Bravia XR A75K costa leggermente meno: 2.149 euro per il 55 pollici e 2.999 euro per il 65 pollici, tuttavia bisogna accontentarsi di un piedistallo e di un sistema audio meno sofisticati.

Per chi punta su misure più popolari sarà disponibile anche il modello Sony Bravia XR A90K nei tagli da 42 e 48 pollici, ma al momento non si conoscono i prezzi. I nuovi modelli TV OLED 2022 di Sony dovrebbero essere disponibili nelle prossime settimane, anche su Amazon.

