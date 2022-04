Un letto pseudo sanitario per videogiocatori potrebbe essere la soluzione ideale per chi non trova abbastanza confortevoli le comuni sedie da gamer.

L’ennesima diavoleria non poteva che arrivare dal Giappone e promette di offrire un modo per “giocare a letto” salvaguardando però la postura del gamer nelle lunghe sessioni di gioco.

L’azienda nipponica che ha sviluppato il prodotto è Bauhutte che qualche mese fa aveva lanciato uno speciale materasso pensato per chi gioca sdraiato.

Questa volta l’azienda ha realizzato l’electric gaming bed, un letto ortopedico con delle parti inclinabili per trovare una posizione confortevole e rispettosa delle proprie articolazioni.

Caratteristiche del letto ortopedico elettrico da gamer di Bauhutte

Il letto ortopedico per i gamer di Bauhutte si può controllare attraverso l’apposito telecomando per sollevare la zona delle gambe fino a un angolo di 35 gradi e quella lombare fino a 60 gradi. Il prodotto è in grado di sopportare un peso fino a 200 kg, inoltre il materasso offre un’area utile di 199 x 94 x 13,8 – 28,5 centimetri.

Anche per questo letto Bauhutte ha collaborato con la storica società Nishikawa che produce materassi da secoli.

Il prezzo di vendita in Giappone è di 57.000 yen, corrispondenti a circa 430 euro, tuttavia non è chiaro se diventerà disponibile anche nel Vecchio Continente.

Il trailer mostra il prodotto in un contesto estremo che allude a sessioni di gioco interminabili. Ecco il video di presentazione del letto ortopedico elettrico per i gamer di Bauhutte.

