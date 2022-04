Grazie a un’iniziativa di ubitricity, società inglese controllata da Shell, la città di Berlino offrirà dei punti di ricarica elettrica integrati nei lampioni stradali come a Londra. Il progetto prevede la sostituzione di 200 lampioni con altri dotati di una colonnina integrata per ricaricare le auto elettriche, ma il governo tedesco punta ad arrivare a 800 in futuro.

Berlino avvia il piano per la ricarica elettrica tramite lampioni

L’installazione dei punti di ricarica pubblica inizierà questa primavera e forniranno una potenza di 3,7 kW ai conducenti di auto elettriche o ibride plug-in che potranno ricaricarle attraverso il proprio piano di abbonamento oppure pagando una tariffa inquadrando con lo smartphone un codice QR. I piloni con ricarica incorporata saranno alimentati esclusivamente con energia proveniente da fonti rinnovabili che verrà fornita da Shell Energy Retail GmbH.

L’iniziativa è rivolta soprattutto alle persone che non dispongono di una postazione di ricarica privata che a Berlino rappresentano il 60% degli automobilisti che guidano un veicolo elettrico. Daniel Kunkel, CEO di ubitricity, è soddisfatto dell’iniziativa volta a incrementare i punti di ricarica pubblica sfruttando la rete elettrica esistente.

Fabian Zieger, CEO della divisione tedesca di SHELL, sottolinea la volontà dell’azienda di aiutare il governo tedesco a raggiungere la neutralità climatica entro il 2045 offrendo diverse soluzioni di ricarica per soddisfare le varie esigenze.

