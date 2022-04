Il sito ufficiale del MiTE (Ministero della transizione ecologica) è fuori servizio in questo momento e la causa di questa sospensione va individuata, secondo quanto dichiarato dal ministro Cingolani, in minacce esterne rilevate sulla rete.

A dare la notizia è stato, come detto, proprio il ministro Roberto Cingolani, mentre era in collegamento in diretta con Radio1 (Sportello Italia Recovery). Ecco quanto dichiarato dal titolare del dicastero:

«Mentre vi parlo, oltre alla sicurezza energetica, vi dico che abbiamo minacce esterne rilevate sulla rete informatica del Ministero e per prudenza abbiamo dovuto sospendere il funzionamento di tutti i sistemi informatici del ministero. La sicurezza è il primo parametro da tenere a mente».

Alla domanda sulla possibile riconducibilità di queste minacce ad un attacco di hacker russi, il ministro si è limitato a osservare che «è impossibile rispondere in questo momento, ci sono le strutture preposte che stanno lavorando, ma in questo momento la sicurezza deve essere obiettivo di tutti gli italiani». In ogni caso, il Corriere della Sera ha appreso da proprie fonti che si tratterebbe di un attacco hacker, con disservizi risalenti in realtà già ai giorni scorsi, in corrispondenza con quelli di Sogei — nel qual caso si era escluso un cyberattacco, parlando ufficialmente di un “calo di tensione”. Non va dimenticato che a fine marzo erano state Trenitalia e Ferrovie dello Stato a subire un attacco hacker.

Per quanto riguarda il Ministero della Transizione ecologica, il sito è tuttora fuori servizio, come si nota dallo screenshot sottostante e come può verificare chiunque visitando questo indirizzo.

Potrebbe interessarti anche: Approvato il nuovo fondo auto, con incentivi per le elettriche ma non solo