Tramite un comunicato sul blog di Facebook dedicato agli sviluppatori, Meta ha informato che l’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori Facebook F8 non si terrà quest’anno.

Negli ultimi due anni la conferenza si è svolta in forma virtuale a causa della pandemia da COVID-19.

“Ci prendiamo una breve pausa” sono le prime parole del comunicato con cui è stato annullata la conferenza Facebook F8 del 2022.

Il team degli sviluppatori è comunque al lavoro per nuove iniziative su misura per il “nuovo capitolo di internet e per il nuovo capitolo dell’azienda”, chiaro riferimento al metaverso. Lo sviluppo del metaverso sta richiedendo un enorme sforzo al team di Meta ma anche alle aziende, ai creatori di contenuti e agli sviluppatori che credono nel progetto.

Il team di Facebook sottolinea che durante l’anno ci saranno comunque altri eventi dedicati agli sviluppatori, come l’evento Conversations (dedicato alla messaggistica aziendale) del 19 maggio prossimo o l’evento Connect che si terrà entro la fine dell’anno e in cui l’azienda svelerà le ultime novità riguardo le piattaforme per realtà virtuale, realtà aumentata e metaverso.

Niente Facebook F8, quindi, ma la community resta attiva tramite tutta una serie di strumenti per gli sviluppatori, i vari hackaton e i concorsi sulla piattaforma Meta per Sviluppatori. L’appuntamento con F8 è rimandato, forse, al 2023.

