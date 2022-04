Prende il via oggi, a pochi giorni dalla presentazione sui mercati globali, la commercializzazione di Redmi Note 11 Pro+ 5G, il più performante della famiglia Note 11 di Redmi. Ha una dotazione tecnica di tutto rispetto, un buon comparto fotografico, una batteria con ricarica ultra rapida e uno schermo AMOLED con refresh a 120 Hz.

Redmi, così come Xiaomi e POCO, ci ha abituati a interessanti promozioni in occasione dell’apertura delle vendite e anche stavolta non mancano gli sconti, che vi permetteranno di risparmiare fino a 100 euro sul prezzo di listino. Vediamo di scoprire la promozione, dopo un breve riepilogo delle caratteristiche tecniche del nuovo smartphone.

Redmi Note 11 Pro+ 5G, medio gamma evoluto

Redmi Note 11 Pro+ 5G è il primo della serie Note a portare sul mercato la ricarica ultra rapida a 120 watt, che permettono di fare il pieno alla batteria da 4.500 mAh in appena 15 minuti. Un risultato strepitoso che vi mette al riparo da brutte sorprese: basta una presa di corrente e, anche durante una fugace pausa pranzo, l’autonomia non sarà più un problema.

Non dimentichiamo lo schermo AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FullHD+ ma soprattutto con frequenza di refresh a 120 Hz e touch sampling rate a 360 Hz, per la massima responsività in ogni situazione. E con un sensore di luminosità ambientale che opera a 360 gradi la luminosità dello schermo sarà sempre adeguata alle condizioni ambientali, permettendo sempre la massima leggibilità in ogni condizione.

Per completare una parte multimediale di qualità serve però anche un buon comparto audio, troppo spesso dimenticato in questa fascia di prezzo. Redmi Note 11 Pro+ 5G non si fa mancare niente, e può contare su un doppio speaker stereo, con supporto allo standard Dolby Atmos e la messa a punto da parte di JBL, da sempre sinonimo di qualità in questo settore.

Di qualità anche il comparto fotografico, come testimonia il sensore principale da 108 megapixel, un Samsung HM2 da 1/1.52″, con tecnologia pixel binning 9-in-1 che permette di ottenere pixel da 2,1 micron, così da realizzare scatti luminosi anche nelle condizioni più difficili. Non mancano i sensori ausiliari, in particolare un ultra grandangolare da 8 megapixel e un macro da 2 megapixel per catturare anche i dettagli più piccoli.

Redmi ha scelto un chipset MediaTek Dimensity 920, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri, che unisce prestazioni eccellenti a consumi ridotti, assicurando allo stesso tempo la connettività 5G che assicura una buona longevità nel tempo. Il produttore ha curato anche i piccoli dettagli, come testimoniano il motore di vibrazione lineare sull’asse delle X, la presa da 3,5 mm per le cuffie, il trasmettitore a infrarossi per controllare TV e altri elettrodomestici, il lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione sblocco e lo slot per espandere la memoria interna.

L’offerta di lancio su AliExpress

Redmi Note 11 Pro+ 5G si propone quindi come uno smartphone in grado di dire la propria nella fascia media del mercato, con prezzi decisamente concorrenziali rispetto alla concorrenza. Sono tre le varianti di memoria tra cui scegliere, così come le colorazioni, e tutte e tre sono oggetto di forti sconti su AliExpress, una delle principali piattaforme di e-commerce.

Utilizzando il link sottostante potete acquistare Redmi Note 11 Pro+ 5G a 349 euro nella versione 6-128 GB, 369 euro per quella 8-128 GB e 449 euro per la variante 8-256 GB. E con gli sconti presenti nella pagina, la cui disponibilità è però limitata, il prezzo può scendere ulteriormente.

Acquista Redmi Note 11 Pro+ 5G a partire da 349 euro

