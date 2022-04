Garmin Vivosmart 5, la prossima smartband del produttore statunitense, esce allo scoperto grazie a una fuga di notizie che ne svela praticamente tutto. La prima cosa che salta all’occhio è la presenza di uno schermo più grande, un OLED, molto più grande del pannello presente sulla versione precedente. Ma per tutti i dettagli trapelati, seguiteci.

Design e caratteristiche di Garmin Vivosmart 5

Il mercato dei braccialetti intelligenti è vivo e vegeto nonostante la popolarità del settore smartwatch sia al momento inarrivabile. Per chi desidera risparmiare, o magari avere al polso qualcosa di più pratico e meno ingombrante resta tuttavia la tipologia di prodotto da consigliare.

Un dispositivo come Garmin Vivosmart 5 si posiziona proprio in questo settore, andando a sostituire il precedente modello con un più appetibile display, OLED benché in bianco e nero. Secondo la fonte lo schermo è più grande del 66%, a tutto vantaggio della leggibilità e dell’esperienza d’uso tramite il touchscreen (anche quando si fa sport e il sudore delle mani non ne agevola l’utilizzo).

Le indiscrezioni emerse parlano della presenza di diverse funzioni smart e sportive per questo nuovo Garmin, quali i punteggi del sonno e le informazioni sulla qualità del riposo notturno, le funzionalità per tracciare l’attività e inviare notifiche di emergenza alla bisogna, con tanto di posizione in tempo reale, laddove collegato allo smartphone (niente GPS nemmeno stavolta quindi, ma solo la possibilità di servirsi dei sistemi di geolocalizzazione del telefono).

Lato autonomia, si parla di una durata massima di 7 giorni, mentre lato sport Garmin Vivosmart 5 dovrebbe avere a bordo diverse attività di serie quali la corsa, lo yoga, il nuovo, l’attività cardio e altro. Visto che è già presente sul modello attualmente in gamma, anche questa nuova versione dovrebbe poter monitorare la saturazione del sangue tramite sensore PulseOX, oltre alla frequenza cardiaca, allo stress, all’idratazione e ai passi giornalieri.

Garmin Vivosmart 5 dovrebbe arrivare nei colori nero, bianco e verde menta in due versioni: una standard e una più grande per i polsi extra large. Mancano per il momento le informazioni sui prezzi e sulla disponibilità, ma viste le tante informazioni trapelate e le numerose immagini qui sopra, non dovrebbe mancare poi molto alla presentazione ufficiale.

