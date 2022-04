Prendono il via le Offerte di Pasqua dell’Acer Store. A partire da oggi e fino al prossimo 18 aprile, grazie alla nuova serie di offerte è possibile acquistare i prodotti Acer con sconti fino al 30% e con la possibilità di risparmiare fino a 500 euro. In offerta ci sono, naturalmente, i notebook di casa Acer oltre che i monitor e vari accessorie e periferiche. Le occasioni per acquistare ottimi prodotti Acer a prezzo fortemente ridotto non mancheranno di certo. Andiamo, quindi, a vedere quali sono le migliori offerte disponibili sull’Acer Store fino al prossimo 18 aprile:

Acer lancia le Offerte di Pasqua: si può risparmiare fino a 500 euro

Le nuove offerte dell’Acer Store garantiscono la possibilità di acquistare una lunga serie di prodotti a prezzo fortemente scontato. Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo che vi condurrà alla pagina generale della promozione. Da notare, inoltre, che le Offerte di Pasqua dell’Acer Store includono una serie di “categorie” di sconti. Alcuni prodotti, infatti, possono beneficiare di uno sconto di 500 euro. Per altri, invece, ci sono poi prodotti in sconto di 300 euro, di 200 euro, di 150 euro, di 100 euro e di 50 euro.

Dai link qui di seguito potete accedere ai vari prodotti in offerta suddivisi per lo sconto applicato:

È importante sottolineare che lo sconto viene applicato direttamente nel carrello. Di conseguenza, i prezzi indicati sono da scontare in base all’importo previsto dalla nuova serie di offerte dell’Acer Store che prendono il via oggi e si protrarranno fino al prossimo 18 aprile. Per chiarire, al meglio, le potenzialità di queste nuove offerte facciamo qualche esempio andando ad evidenziare i prodotti con gli sconti maggiori.

Ad esempio, in sconto di 500 euro c’è l’ottimo notebook da gaming Predator Triton 300 in offerta a 1.499 euro. Il notebook include il processore Intel Core i7-11800H supportato da 16 GB di memoria RAM, un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD a 360 Hz e una scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata. C’è anche 1 TB di storage SSD.

Da notare anche l’offerta riservata al Predator Helios 300 in sconto a 1.699 euro. Questo notebook riprende le stesse specifiche del Triton visto in precedenza ma sostituisce la RTX 3060 con la più potente RTX 3070 da 8 GB, garantendo così un notevole boost prestazionale che giustifica i 200 euro in più da investire in quest’ottimo prodotto della gamma gaming di casa Acer.

Tra i notebook da gaming c’è l’Acer Nitro 5 in offerta a 1.299 euro. Questo notebook ha il Core i5-11400H supportato da 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e, soprattutto, da una RTX 3070 da 8 GB che, a questo prezzo, è davvero un plus da non sottovalutare per ottenere il massimo di prestazioni al minimo prezzo. Per quanto riguarda la gamma di ultraportatili Swift, segnaliamo lo sconto dedicato all’Acer Swift 5 in offerta a 999 euro.

Questo notebook presenta una configurazione molto interessante con display da 14 pollici Full HD, processore Intel Core i7 e 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. L’Acer Swift 5 con Core i5 e display touch è in offerta a 799 euro. Gli esempi proposti sono solo una piccola selezione delle offerte disponibili. Se state cercando un nuovo monitor, ad esempio, è possibile, facilmente individuare sconti interessanti consultando i prodotti in offerta con sconto di 50 o 100 euro. Le occasioni per un bel affare non mancano di certo.

Le Offerte di Pasqua dell’Acer Store sono valide, ripetiamo, fino al prossimo 18 aprile. I prodotti disponibili sullo store sono acquistabili pagando con carta di pagamento, PayPal oppure in 3 rate senza interessi con Klarna. A disposizione degli utenti c’è anche la consegna gratuita. Per un quadro completo sulle offerte potete fare riferimento al link di seguito:

Scopri qui tutte le Offerte di Pasqua dell’Acer Store