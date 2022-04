HONOR si porta avanti e lancia i nuovi Sconti di Pasqua con tante offerte dedicate a diversi prodotti della sua gamma. Fino al prossimo 23 aprile, infatti, sarà possibile acquistare i notebook, gli smartwatch e le cuffie TWS di casa HONOR ad un prezzo scontato. Tutte le offerte sono accessibili tramite lo store ufficiale di HONOR. Andiamo a vedere quali sono le migliori promozioni da sfruttare in questo momento sui prodotti dell’azienda.

HONOR lancia i nuovi Sconti di Pasqua: ecco le migliori offerte da sfruttare entro il 23 aprile

Partono le offerte sullo store HONOR che, in occasione delle feste di Pasqua e fino al prossimo 23 di aprile, mette a disposizione degli utenti un gran numero di sconti di sicuro interesse. La gamma del brand è particolarmente articolata e le occasioni per un buon affare non mancano di certo. Di seguito andremo a vedere quali sono le offerte più interessanti mentre a fine articolo trovate il link diretto alla pagina generale dello store HONOR dedicata alla promozione.

Iniziamo la rassegna delle nuove offerte HONOR dalla gamma notebook. Tra i prodotti in offerta fino al prossimo 23 aprile troviamo, infatti, HONOR MagicBook X15 in sconto a 479,90 euro invece di 649,90 euro. Il notebook in questione può contare sul processore Intel Core i3 di 10° generazione e su 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Il display presenta una diagonale di 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Tra i notebook in offerta troviamo anche HONOR MagicBook X14 in sconto a 579,90 euro invece che a 749,90 euro. Questo laptop presenta un processore Intel Core i5 di 10° generazione che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Il display è da 14 pollici con risoluzione Full HD. Per entrambi i notebook è possibile aggiungere 1,90 euro al prezzo d’acquisto per accedere al bundle con HONOR Backpack.

Da segnalare anche l’ottima offerta dedicata ad HONOR MagicBook 16 in sconto a 899,90 euro. Si tratta del vero e proprio punto di riferimento della gamma notebook del brand. Il portatile è dotato di processore AMD Ryzen 5600H supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Da segnalare anche la presenza di un display da 16,1 pollici di diagonale con risoluzione Full HD.

Nonostante le dimensioni importanti del display, il MagicBook 16 è particolarmente leggero con un peso complessivo di appena 1,84 chilogrammi. Da notare l’ottima qualità del pannello che ha un refresh rate da 144 Hz, una luminosità di 300 nits e presenta una gamma di colori 100% sRGB. C’è anche il sensore di impronte digitali integrato nel tasto d’accensione. Da notare, inoltre, che la promozione diventa ancora più interessante con l’aggiunta di 1,90 euro. In questo caso, è possibile accedere al bundle con HONOR Backpack e con le Earbuds 2.

Tra le offerte del momento troviamo anche le promozioni dedicate ad HONOR MagicWatch 2 46 mm in offerta a 119,90 euro invece di 199,90 euro con la possibilità di scegliere tra la versione Black e quella Brown. Da segnalare, inoltre, che è disponibile anche HONOR Magic Watch 2 42 mm in offerta a 129,90 euro invece di 159,90 euro. Questo modello di smartwatch del brand è proposto esclusivamente in versione Black.

Un’altra promozione disponibile sullo store HONOR vede le HONOR Earbuds 2 Lite in sconto a 69,90 euro invece di 99,90 euro. Le cuffie possono contare sulla cancellazione attiva del rumore e su di una batteria da 55 mAh che garantisce fino a 10 ore di musica con una sola carica. L’autonomia, grazie alla custodia, sale a 32 ore di riproduzione musicale e 20 ore di chiamate vocali. C’è in offerta anche la HONOR Band 6 a 49,90 euro.

Tutti gli sconti proposti da HONOR in occasione della nuova campagna promozione Sconti di Pasqua sono validi fino al prossimo 23 aprile con la possibilità per gli utenti di acquistare i prodotti desiderati direttamente dallo store ufficiale. Acquistando su HONOR Store è possibile sfruttare la consegna gratuita. Per l’elenco completo delle offerte e per acquistare i prodotti desiderati a prezzo ridotto è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri qui tutti gli Sconti di Pasqua su HONOR Store