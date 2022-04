GeForce NOW ha completato il mese di marzo con 7 nuovi giochi in streaming disponibili a partire da questa settimana, ma sono in arrivo 20 nuovi titoli e altre uscite a sorpresa previste nel corso del mese di aprile.

Oltre ai nuovi giochi, NVIDIA annuncia che l’app GeForce NOW è ora disponibile su Chromebook. A seguire trovate l’elenco dei giochi disponibili a partire da questa settimana e per il mese di aprile.

GeForce NOW aggiunge 7 giochi alla libreria

I seguenti titoli sono già pronti per essere giocati in streaming:

Midnight Ghost Hunt (nuovo lancio su Steam)

Weird West (nuovo lancio su Steam)

Dying Light Enhanced Edition (Epic Games Store)

ELEX II (Epic Games Store)

FAR: Changing Tides (Epic Games Store)

Hero’s Hour (Epic Games Store)

Martha Is Dead (Epic Games Store)

A seguire l’elenco dei giochi in arrivo ad aprile:

Anno 1404 – History Edition (Steam)

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread (Steam)

Cities in Motion 2 (Steam)

Crawl (Steam)

Cultist Simulator (Steam)

Die After Sunset (Steam)

ELDERBORN (Steam)

EQI (Steam)

Fell Seal: Arbiter’s Mark (Steam)

Flashing Lights – Police, Firefighting, Emergency Services Simulator (Steam)

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition (Steam)

Jupiter Hell (Steam)

Offworld Trading Company (Steam)

Ranch Simulator (Steam)

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter (Steam)

SOL CRESTA (Steam)

Star Control: Origins (Steam)

Spirit of the Island (Steam)

Twin Mirror (Steam)

Wobbledogs (Steam)

Oltre ai 27 titoli annunciati a marzo, altri otto sono arrivati sul cloud. Ecco quali sono i giochi aggiuntivi del mese scorso:

Conan Chop Chop (Steam)

Hero’s Hour (Steam)

Highrise City (Steam)

Hundred Days – Winemaking Simulator (Epic Games Store)

Power to the People (Epic Games Store)

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town (Steam)

Survival Quiz CITY (Steam)

Tunic (Steam)

