Mentre la maggior parte dei produttori di computer portatili punta a portare sul mercato le più recenti novità, a discapito del prezzo, c’è chi cerca dispositivi che non siano pieni di funzioni inutili ma che abbiano il giusto compromesso tra prezzo e prestazioni. Mr Luo, fondatore di KUU, ha fatto di questo ragionamento la propria filosofia.

Al termine degli studi universitari, Luo ha scoperto di non riuscire a trovare un notebook adatto alle proprie esigenze: quelli più vicini alle proprie necessità avevano prezzi improponibili e un sacco di funzioni superflue. Dopo due anni di duro lavoro è nato il brand KUU, che significa luna in finlandese, il cui scopo è portare sul mercato notebook adatti agli utenti “normali”.

Non aspettatevi dunque le soluzioni tecnologiche più recenti, e più costose, quanto piuttosto strumenti utili per tutti i giorni, ideali per studenti e per gli uffici. L’ultima creazione del brand è KUU Lebook Pro, il notebook 2 in 1 più conveniente del mercato, in grado di offrire prestazioni di ottimo livello al giusto prezzo.

KUU Lebook Pro

Il nuovo KUU Lebook Pro è pensato per un uso ufficio, come testimonia il fattore di forma dello schermo IPS da 12,6 pollici. A differenza della maggior parte dei modelli consumer, dotati di schermi 16:9, Lebook Pro utilizza un fattore 4:3 con risoluzione di 2160 x 1440 pixel, perfetto per l’uso di word processor, fogli di calcolo e browser, pur senza disdegnare un uso multimediale.

La potenza non manca certamente a questo convertibile, che può contare su una CPUI Intel Core i7-8550U quad core, con GPU Intel UHD 620 di nona generazione, 16 GB di RAM LPDDR4 e un SSD PCIe da 512 GB, per prestazioni elevate in qualsiasi situazione. KUU ha curato anche la solidità del proprio prodotto, realizzato con un guscio in lega di alluminio che unisce leggerezza alla solidità, con uno spessore contenuto in appena 10 millimetri.

E per la massima sicurezza e semplicità di accesso è presente un lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione, così da evitare di dover inserire password o codici di sblocco. A differenza di molti competitor, che offrono gli accessori solo come optional, KUU Lebook Pro è già pronto all’uso appena estratto dalla confezione di vendita.

Oltre al notebook infatti troviamo la tastiera che si connette magneticamente al corpo principale, per evitare problemi di connettività Bluetooth, e una penna capacitiva che può essere fissata sul lato destro dello schermo. In questo modo potrete trasformare rapidamente il notebook in un tablet per disegnare o prendere appunti, senza dover spendere ulteriore denaro.

La variante Pro è stata creata raccogliendo i suggerimenti e le segnalazioni degli acquirenti del modello precedente, che sollevavano perplessità sulla tastiera e sulla rumorosità del sistema di raffreddamento. Il produttore ha immediatamente sospeso la produzione intervenendo per risolvere i problemi emersi, lanciando quindi questa versione rinnovata e migliorata.

KUU ha curato anche l’assistenza post-vendita, uno dei maggiori dubbi per gli utenti. Oltre alla possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni, KUU offre la possibilità di ricevere a casa le parti di ricambio per risolvere da soli il problema, grazie anche ad alcuni semplici video. Nel caso la riparazione richiedesse la presenza di personale specializzato il prodotto sarà inviato presso un centro assistenza. Se ancora ci dovessero essere problemi KUU fornirà all’acquirente un prodotto completamente nuovo.

In occasione del lancio KUU Lebook Pro è scontato, grazie al coupon ADOQX97Z che vi permetterà di acquistarlo su Amazon a 754,99 euro invece di 799,99 euro. La promozione termina il 28 aprile.

