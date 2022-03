Protagonista e sponsor principale della mostra, The Sandbox è un mondo costruito su terreni virtuali dove gli utenti possono creare, giocare e monetizzare le proprie interazioni all’interno delle varie esperienze offerte.

In questo metaverso ogni oggetto digitale è un NFT e può essere coniato e venduto mediante una valuta proprietaria chiamata Sand, innescando veri e propri scambi economici tra i suoi utenti e rivelandosi dunque ideale non solo per gli sviluppatori di videogame ed altre esperienze, ma anche per gli artisti digitali che possono già cimentarsi con strumenti di facile utilizzo come VoxEdit e GameMaker per la realizzazione di opere d’arte e performance interattive monetizzabili senza l’intermediazione di un marketplace.

Chi parteciperà alla mostra potrà provare in prima persona cosa significa entrare in The Sandbox ed esplorarne le potenzialità.