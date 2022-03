Da auto pistaiole superleggere a SUV elettrici mastodontici ma pur sempre scattanti il passo non è affatto breve. Ma anche Lotus si rivoluziona così, con una nuova auto tanto chiacchierata nelle settimane precedenti che si chiama Lotus Eletre. 600 cavalli di potenza, 0-100 km/h in meno di 3 secondi e una dotazione tecnologica a prova di futuro, sono solo alcune delle peculiarità di un’auto elettrica oggi ufficiale, ed entro il prossimo anno nei concessionari.

Design e immagini di Lotus Eletre

In barba agli appassionati più nostalgici e alla tradizione, la svolta elettrica e muscolosa pare oggi più che mai necessaria, proprio per sopravvivere. E questa nuova Lotus Eletre ne è l’esempio, esempio di una tendenza che pian piano non fa sconti a nessuno, nemmeno ai marchi più sportivi.

Quella che è di fatto l’auto più lontana dalla tradizione del marchio inglese si presenta con un design che fa subito sfoggio del proprio vigore, con un frontale alto e largo che pare una bocca (che fra l’altro è adattiva, cioè apre e chiude le griglie in base alle necessità di un maggiore o minore flusso d’aria per i motori elettrici), alle cui estremità superiori si posizionano i gruppi ottici, a LED, anch’essi sviluppati orizzontalmente.

Vista di lato, Lotus Eletre è filante nonostante gli ingombri, segno che gli ingegneri e i designer hanno curato l’aerodinamica dell’auto. Qui spiccano gli specchietti elettrici con 3 telecamere e i cerchi da 23″, il cui disegno lascia intravedere i freni carboceramici con pinze a 10 pistoncini.

Oltre al tetto nero che ben si correda coi montanti abbinati, stupisce anche il retro di questo SUV elettrico, con un unico fanale LED che integra il logo Lotus e, da destra a sinistra, collega le due estremità laterali della carrozzeria finendo in prossimità degli enormi condotti dell’aria. Per concludere le dimensioni: 5,10 metri di lunghezza, 2,13 metri di larghezza considerando gli “specchietti” e 1,63 metri di altezza; numeri decisamente notevoli, insomma.

Caratteristiche e tecnologia di Lotus Eletre

Ora che abbiamo visto come si presenta, è tempo di scoprire cosa c’è sotto il cofano di Lotus Eletre. Ebbene, qualche numero ve lo abbiamo già riportato in esergo, lo 0-100 km/h in meno di 3 secondi ad esempio, a cui è necessario aggiungere una velocità massima pari a 260 km/h e un’autonomia massima di 600 km nel ciclo WLTP, con la possibilità di servirsi di un sistema di ricarica super rapida che garantisce 400 km in circa 20 minuti (fino a 350 kW).

La batteria è da oltre 100 kWh e sta dietro a due motori elettrici, (uno posto sull’avantreno e l’altro sul retrotreno, per la trazione integrale) che sviluppano una potenza che supera quota 600 cavalli. Dunque cifre importanti che, per certi versi, conservano il carattere sportivo del marchio.

Per il resto, parlando di tecnologia, Lotus Eletre vanta ad esempio cinque modalità di guida (Range, Tour, Sport, Off Road e Individual) che garantiscono all’utente ampi margini di personalizzazione, i sistemi di torque vectoring e la barra anti-rollio per la guida sportiva, ma è in particolar misura dentro l’abitacolo che gli appassionati di tecnologia troveranno pane per i propri denti.

Oltre ai sistemi di assistenza alla guida, e al sistema LIDAR che gestisce il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza, l’avviso di anticollisione e altro, spicca la presenza della connettività 5G, fra le prime auto a implementarla, a garanzia di intrattenimento e di tenuta nei confronti delle future implementazioni software.

Spicca anche l’ampio schermo OLED da 15,1 pollici posizionato al centro della plancia, l’head-up display in realtà aumentata che in pratica sostituisce il quadro strumenti comunicando le principali informazioni sull’auto e sulla guida in modo più immediato. O ancora gli schermi da 9″ posizionati sui sedili posteriori, per l’intrattenimento dei passeggeri, l’impianto audio KEF Premium da 15 o 23 altoparlanti con audio 3D.

Prezzi e disponibilità di Lotus Eletre

È stato svelato tutto da Lotus ieri, fuorché il prezzo di vendita, che sarà con ogni probabilità molto elevato. Il primo SUV elettrico del marchio inglese arriverà in Europa nel 2023, ragion per cui ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

