Dopo un paio di settimane in prova nel canale beta, Microsoft ha rilasciato per tutti gli utenti l’aggiornamento cumulativo KB5011563 per Windows 11. L’update risolve vari bug del sistema ed è attualmente facoltativo, visto che non contiene aggiornamenti di sicurezza, tuttavia diventerà obbligatorio dal prossimo Patch Tuesday dopo l’attuale fase di test.

Ecco le principali novità dell’aggiornamento cumulativo KB5011563 per Windows 11

Il nuovo aggiornamento KB5011563 corregge due bug irreversibili presenti su DirectX e nel server SMB, ma aggiunge anche delle migliorie come il supporto per la visualizzazione simultanea di un massimo di tre notifiche ad alta priorità per le app che inviano notifiche per chiamate, promemoria o sveglie.

L’update risolve anche un problema che potrebbe causare la perdita dello stato attivo di un file Microsoft OneDrive dopo averlo rinominato e aver premuto il tasto Invio, costringendo l’utente a selezionarlo di nuovo prima di poterlo utilizzare, e un altro inconveniente quando si cerca la parola “widget” nelle Impostazioni che ora visualizza i risultati corretti.

Il nuovo update cumulativo di Windows 11 introduce anche un leggero rinnovamento dell’homepage di Esplora File che ora permette nuovamente di riordinare le schede aperte. Ecco la funzionalità in azione pubblicata su Windows Latest.

Come installare l’aggiornamento cumulativo KB5011563 per Windows 11

Per installare l’aggiornamento KB5011563 è sufficiente aprire le Impostazioni e cercare manualmente nuovi aggiornamenti all’interno di Windows Update/Aggiornamento e sicurezza. Visto che l’aggiornamento è facoltativo, Windows non lo installerà automaticamente, ma solo quando cliccherete il relativo pulsante per il download. Potete consultare la lunga lista dei miglioramenti effettuati visitando la relativa pagina sul sito Microsoft.

