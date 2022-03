L’arrivo della primavera ha portato con sé tantissime offerte (tra Xiaomi e pulizie di primavera) e oggi ne abbiamo un esempio interessante su eBay: un notebook economico di Lenovo — perfetto per quanti vogliano spendere il minimo indispensabile per una macchina in grado di gestire i classici task quotidiani — viene proposto ad un prezzo allettante grazie al coupon utilizzabile.

Promozione eBay: recap

Sì, perché, come vi avevamo raccontato nelle scorse settimane, eBay ha accolto la stagione primaverile con una promozione dedicata: un codice sconto utilizzabile fino al 31 marzo 2022 su tantissimi prodotti delle categorie più disparate per ottenere uno sconto extra del 10%. Il codice sconto in questione è PRIMAVERA22 ed è compatibile anche con il prodotto che vediamo quest’oggi.

Le condizioni della promozione, infatti, prevedono una spesa minima di 15 euro, un limite massimo di sconto di 100 euro, un massimo di tre utilizzi per cliente e tra le categorie figura anche quella “Notebook, laptop e portatili”. Inoltre, il rivenditore del notebook in argomento figura nella lista di quelli aderenti. Per maggiori dettagli e per termini e condizioni completi, visitate la pagina della promozione al link seguente:

Promozione eBay -10% con codice sconto

Offerta notebook Lenovo su eBay

Fatte queste doverose premesse, passiamo subito all’offerta di oggi. Si tratta di un computer portatile a marchio Lenovo non esattamente per palati fini, ma in grado di svolgere egregiamente il proprio dovere. Parliamo infatti di un Lenovo Essential V15 ADA con processore AMD Ryzen 5 3500U, scheda grafica integrata, schermo Full HD (1920 x 1080 pixel), 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e sistema operativo Windows 10 Pro.

Il prezzo richiesto è di 419,99 euro, tuttavia, applicando il codice sconto PRIMAVERA22, è possibile ottenere 42 euro di sconto e portare il prezzo finale a 377,99 euro. Il notebook viene spedito dall’Italia, la spedizione è gratuita e il venditore ha il 100% di feedback positivo (non manca la classica garanzia cliente eBay). Se pensate che questo sia il notebook adatto a voi, ecco il link per l’acquisto:

Acquista Lenovo Essential V15 con AMD R5 8 GB RAM 256 GB SSD a 377,99 euro

Avete esigenze più specifiche e pensate che questo Lenovo non faccia per voi? Date un’occhiata alla nostra guida agli acquisti completa.

Leggi anche: migliori notebook di marzo 2022