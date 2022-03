In occasione della GDC, NVIDIA annuncia il debutto di nuovi strumenti per lo sviluppo dei giochi. L’azienda, che nei giorni scorsi ha svelato NVIDIA Omniverse per gli sviluppatori di videogiochi, va ad integrare la gamma di novità di questa settimana con una serie di annunci di sicuro interesse. In particolare, registriamo il debutto di NVIDIA Streamline, un framework open source e cross-IHV che punta a semplificare l’integrazione di più tecnologie di super risoluzione ed altri effetti grafici in giochi e applicazioni.

Debutta anche Kickstart RT, una soluzione pensata per semplificare l’aggiunta del supporto al Ray Tracing nei giochi. A completare la gamma di novità NVIDIA di oggi c’è GeForce Cloud Playtest, una soluzione che, sfruttando la piattaforma di GeForce NOW, punta a rivoluzionare il modo di testare i prodotti videoludici nel prossimo futuro. Ecco tutti i dettagli sulle novità svelate oggi da NVIDIA:

NVIDIA Streamline: il framework che semplifica la vita agli sviluppatori

Andiamo ad analizzare le novità di NVIDIA presentate oggi partendo da NVIDIA Streamline. Si tratta di framework open source e cross-IHV realizzato dall’azienda con l’obiettivo di semplificare al massimo le procedure di integrazione di più tecnologie di super risoluzione e effetti grafici in giochi e applicazioni di vario tipo. Si tratta di un framework plug-and-play.

Dal punto di vista tecnico, Streamline si pone tra il gioco e le API di rendering andando ad estrarre le chiamate API specifiche dell’SDK in un framework Streamline. Per gli sviluppatori ci sarà, quindi, il vantaggio di poter accedere direttamente alle risorse di sviluppo necessarie senza dover integrare tutto l’SDK, velocizzando ed ottimizzando tutta la fase di sviluppo.

Da notare che la nuova soluzione di NVIDIA è già disponibile ed integra il supporto per NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) e Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA). In futuro verrà aggiunto anche il supporto NVIDIA Image Scaling (NIS). Già al lancio, Streamline supporta DirectX 11 e DirectX 12. NVIDIA ha aggiunto che il supporto di Vulkan è previsto e, per ora, è in fase di beta.

John Spitzer, Vice President of developer and performance technology di NVIDIA, chiarisce l’obiettivo di Steamline: “Oggi gli sviluppatori di giochi sono obbligati a un lavoro aggiuntivo per supportare gli effetti di post-processing di ciascun fornitore di hardware con diverse API. Con Streamline, possiamo rimuovere questa ridondanza e accelerare l’adozione di nuove funzionalità nei giochi, migliorando a sua volta l’esperienza dei nostri utenti.”

Kickstart RT: la soluzione per introdurre il Ray Tracing in modo più semplice

Tra le novità annunciate oggi da NVIDIA c’è anche Kickstart RT. Questa soluzione è stata definita come un “punto di partenza” per garantire agli sviluppatori la possibilità di includere rapidamente e senza problemi il Ray Tracing all’interno dei giochi in fase di sviluppo. Il sistema di illuminazione dinamica realistica richiede, di norma, tempi particolarmente lunghi per l’implementazione mentre con Kickstart RT questo limite viene eliminato garantendo uno strumento in più agli sviluppatori.

Il test dei giochi tramite cloud grazie a GeForce NOW Cloud Playtest

GeForce NOW Cloud Playtest è la terza grande novità di NVIDIA svelata oggi. Si tratta di un modo innovativo per effettuare il playtest dei giochi prima del loro rilascio sul mercato. Cloud Playtest è integrato in GeForce NOW Developer Platform e sfrutta il sistema cloud di NVIDIA, basato su di una rete di 30 data center, per dar vita ad una piattaforma di sviluppo virtuale di giochi unica nel suo genere.

Per i tester ci sarà la possibilità di provare i giochi in qualsiasi luogo nel mondo, accedendo tramite GeForce NOW ai progetti in via di sviluppo. I team di sviluppo potranno creare build dei giochi direttamente sul cloud per effettuare test rapidi e individuare, eventualmente, bug e difetti di progettazione. Da notare che i tester potranno trasmettere in streaming sia il gameplay che tramite la webcam in modo da fornire feedback in tempo reale.

