Con un trailer ufficiale di un minuto e mezzo, Netflix ha appena annunciato un altro titolo per la sua vasta libreria di serie anime originali. Il colosso dello streaming ha in programma di rilasciare la serie TV animata Tekken: Bloodline entro la fine dell’anno che sarà focalizzata su Jin Kazama, entrato nel roster di Tekken 3.

Il film live-action del 2010 non è riuscito a sfruttare il successo videoludico del picchiaduro di Bandai Namco rivelandosi un fallimento, tuttavia il produttore/regista dei videogiochi Tekken Katsuhiro Harada è particolarmente fiducioso su questo nuovo adattamento.

La serie Netflix Tekken: Bloodline sarà focalizzata su Jin Kazama

Secondo quanto riportato Jin Kazama ha imparato le arti di autodifesa della famiglia, le arti marziali tradizionali in stile Kazama, da sua madre in tenera età, ma era impotente quando un mostruoso male è apparso all’improvviso, distruggendo tutto ciò che gli era caro e cambiando la sua vita per sempre.

Arrabbiato con se stesso per non essere stato in grado di fermarlo, Jin giurò vendetta. La sua ricerca porterà alla battaglia finale su un palcoscenico globale: il torneo The King of Iron Fist.

Al momento non abbiamo informazioni in merito alla data di lancio della serie TV, tuttavia si tratta di un altro tentativo di Netflix di proporre contenuti tratti dai videogiochi e anime. A seguire il trailer di presentazione di Tekken: Bloodline.

