Amazfit Stratos 3, a questo prezzo, è davvero imperdibile. L’offerta in questione arriva da Amazon, che permette di acquistare questo smartwatch a un prezzaccio avvalendosi di un coupon che ne dimezza il listino. Per tutti i dettagli e le cose da sapere seguiteci.

Come approfittare dell’offerta di Amazon su Amazfit Stratos 3

Per chi non lo sapesse, parliamo di uno smartwatch che, nonostante abbia qualche anno sulle spalle, se la gioca ancora con diversi dispositivi ben più moderni e costosi. L’utente target di Amazfit Stratos 3 è lo l’appassionato di sport (non particolarmente esigente), considerati i diversi profili sportivi di cui è dotato, che col passare dei mesi si sono notevolmente ampliati per numero.

Per il resto, è un orologio smart dotato di uno schermo da 1,34 pollici di tipo transreflective, stile Garmin, con 4 GB di memoria interna per archiviare la musica e una ricca dotazione riservata a sensori e connettività, fra cui GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e GALILEO, NFC, Wi-Fi, barometro, e via dicendo.

Insomma, un orologio che, nonostante sia stato presentato nell’estata del 2019, ha un suo perché anche oggi, soprattutto se consideriamo l’offerta di Amazon cui accennavamo. Oltre allo sconto già presente, è possibile riscattare un coupon e risparmiare 30 euro toccando il bottone apposito. In tal modo lo si arriva a pagare meno della metà del suo prezzo di listino (199,99 euro): ovverosia appena 94,15 euro.

Acquista Amazfit Stratos 3 in offerta su Amazon a 94,15 euro invece di 199,99

