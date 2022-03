La settimana che include la festa del papà, in programma il prossimo 19 marzo, è l’occasione giusta per DAZN per lanciare un’offerta davvero imperdibile per l’abbonamento mensile. I nuovi utenti potranno sfruttare la promozione, valida fino al prossimo 21 marzo 2022, per attivare un nuovo abbonamento con prezzo scontato del 50%. Da notare, inoltre, che l’offerta non si esaurirà al termine del primo mese.

La promozione, infatti, è valida per i primi tre mesi di abbonamento permettendo, quindi, di seguire tutta la parte finale del campionato di Serie A e tutte le altre competizioni a metà prezzo. Con il nuovo abbonamento a prezzo scontato sarà possibile accedere a tutto il catalogo di DAZN, senza limiti e da tutti i dispositivi. Ecco i dettagli dell’offerta e come attivarla:

DAZN in offerta a metà prezzo per i primi 3 mesi

È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento a DAZN, la piattaforma di streaming che trasmette tutte le partite di Serie A e tanti altri eventi sportivi in diretta. C’è tempo fino al prossimo 21 marzo, infatti, per attivare un nuovo abbonamento con prezzo scontato del 50%. L’offerta in questione è davvero conveniente. Chi non ha un abbonamento attivo può attivare una sottoscrizione a DAZN al costo di 14,99 euro al mese anziché 29,99 euro al mese.

Lo sconto sarà valido per i primi 3 mesi di abbonamento. Al termine del periodo promozionale, la sottoscrizione si rinnoverà al prezzo standard di 29,99 euro al mese. Da notare che, come da tradizione DAZN, l’abbonamento è senza vincoli. In qualsiasi momento, infatti, l’utente può disattivare il rinnovo automatico (anche dopo solo un mese a prezzo scontato) senza alcun costo extra o penale.

Si tratta, quindi, di un’offerta davvero da cogliere al volo. Per gli appassionati di calcio c’è la possibilità di seguire tutta la parte finale del campionato a prezzo scontato. Ci sono poi tutti gli altri eventi trasmessi da DAZN come l’Europa League, la Serie B e i campionati esteri come la Liga spagnola che domenica prossima vedrà in scena El Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Tramite DAZN è possibile accedere ai canali Eurosport, per accedere a tantissimi eventi sportivi. Il catalogo include anche programmi di approfondimento dedicati, naturalmente, al mondo dello sport.

La nuova offerta per attivare DAZN a metà prezzo è disponibile fino al prossimo 21 di marzo. La promozione può essere attivata direttamente online, tramite il link che riportiamo qui di sotto. Il pagamento dell’abbonamento può avvenire tramite carta di credito o di debito oppure utilizzando il proprio account PayPal. Come detto in precedenza, non c’è alcun vincolo ed è possibile disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Attiva DAZN al 50% di sconto fino al 21 marzo