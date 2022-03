MediaWorld ha lanciato una nuova serie di promozioni raccolte dal volantino Il TUO TEMPO È TECH. Le offerte sono disponibili sia in negozio che online e consentono di accedere a tanti prodotti proposti a prezzo scontato. Come da tradizione, le occasioni per un buon affare non mancano di certo. In sconto ci sono Smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, notebook e tanto altro ancora. Di seguito andremo a vedere quali sono le migliori offerte MediaWorld incluse nel nuovo volantino. Le offerte in questione sono valide fino al prossimo 20 marzo (salvo esaurimento scorte). Ecco i dettagli:

Questa nuova ondata di offerte MediaWorld propone tanti prodotti a prezzo scontato e con la possibilità anche di sfruttare il finanziamento a tasso zero in 20 rate (per importi spesi di almeno 199 euro). Di seguito andiamo ad analizzare quelle che sono le migliori offerte disponibili. Come sempre, cliccando sul nome del prodotto potrete raggiungere la pagina web dello store MediaWorld dedicata all’offerta segnalata. A fine articolo trovate il link a tutte le offerte.

Partiamo dalle offerte dedicate ai prodotti Apple. Tra le promozioni c’è un’ottima offerta dedicata ad iPhone 13 256 GB che viene proposto al prezzo di 939 euro invece di 1059 euro. C’è un’offerta anche per iPhone 13 Pro 128 GB che viene proposto a 1099 euro invece di 1189 euro. In sconto c’è anche Apple Watch Series 7 da 41 mm che può essere acquistato al prezzo di 399,99 euro invece di 439 euro. Tra le offerte MediaWorld c’è anche il MacBook Air M1 da 512 GB, una versione decisamente più interessante rispetto alla più economica variante da 256 GB, che viene proposto a 1229 euro invece di 1429 euro.

Tra i notebook in offerta troviamo anche l’ottimo Samsung Galaxy Book con display da 15.6 pollici, processore Intel Core i7, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Il portatile è acquistabile al prezzo scontato di 899 euro invece di 899 euro. Da segnalare anche una buona offerta dedicata al notebook HP 250 G8 con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il portatile è acquistabile al prezzo di 579 euro invece di 739 euro.

Molto interessante anche l’offerta dedicata al Microsoft Surface Pro 8 con Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Il tablet è acquistabile al prezzo scontato di 1.099 euro invece di 1299 euro. Tra i notebook da gaming, invece, segnaliamo l’offerta dedicata ACER Nitro 5 AN515-57-7655. Questo laptop ha un processore Intel Core i7-11800H, 16 GB di RAM, scheda video RTX 3060 e display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD. Il prezzo è di 1499 euro invece di 1699 euro.

Da segnalare che ci sono anche diversi Smart TV in offerta su cui è possibile ottenere un extra sconto grazie al Bonus TV. Con il Bonus TV Rottamazione è possibile ottenere uno sconto extra del 20% fino a 100 euro mentre con il Bonus TV ISEE si ottiene uno sconto extra di 30 euro (i due bonus sono cumulabili). I bonus sono utilizzabili anche online, scegliendo il ritiro in negozio con formula di pagamento Pick & Pay. Tra le offerte da tenere d’occhio c’è quella dedicata al PHILIPS 55PUS7906/12.

Si tratta di un TV da 55 pollici con pannello 4K che viene proposto al prezzo scontato di 499 euro invece di 799 euro. Tra i TV OLED, invece, da non perdere è l’offerta dedicata al TV LG OLED48C15LA. Si tratta di un TV da 48 pollici con pannello OLED 4K che viene proposto al prezzo scontato di 899 euro invece di 1499 euro. Chi sta cercando una TV di grandi dimensioni può puntare sul Samsung Crystal UE65AU7170 con pannello 4K da 65 pollici. Il modello viene proposto in offerta a 610 euro invece di 949 euro.

Il volantino IL TUO TEMPO È TECH di MediaWorld include, come da tradizione, tante altre offerte con sconti e promozioni anche per elettrodomestici di vario tipo, smartphone, tablet, videogiochi e monopattini elettrici. Per un quadro completo sulle offerte potete fare affidamento sul link qui di seguito. Ricordiamo che le promozioni sono valide fino al prossimo 20 marzo, sia in negozio che online (anche con ritiro in negozio).

