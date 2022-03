Xiaomi Pad 5 è indubbiamente uno dei tablet più interessanti, soprattutto in questo periodo in cui sono attive diverse promozioni. Uno degli accessori proposti dal produttore cinese, insieme alla cover/tastiera, è la stilo che permette di interagire in maniera più semplice con il tablet, utilizzandolo per prendere appunti rapidi o per gestire immagini e disegni.

La stilo per Xiaomi Pad 5 in super offerta

La stilo di Xiaomi è proposta a un prezzo di listino di 99,90 euro, impegnativo ma in linea con quello che propone la concorrenza, limitando forse l’interesse di chi non vuole spendere così tanto. Una soluzione arriva da TomTop, noto store online cinese, che offre un sostanzioso sconto, circa il 30%, sull’acquisto dell’utilissimo accessorio.

La stilo, in grado di riconoscere 4096 livelli di pressione e con un sampling rate di 240 Hz, è realizzata interamente in plastica e può essere fissata magneticamente al tablet, per essere sempre a disposizione quando serve. La ricarica, che avviene magneticamente, permette di raggiungere un’autonomia di 8 ore, più che sufficiente anche per le giornate lavorative più impegnative.

Una volta appoggiata la stilo sul tablet inizierà la procedura di abbinamento tramite Bluetooth e la penna sarà immediatamente utilizzabile. In questo modo sarà possibile disegnare, selezionando diversi tipi di pennello con il tasto posto sulla stilo, ma anche eseguire gesture, scrivere e acquisire screenshot con il tasto secondario.

Se avete acquistato uno Xiaomi Pad 5 e aspettavate l’occasione giusta per dotarvi della stilo, qui sotto trovate il link per completare l’acquisto su TomTop, dove la stilo per Xiaomi Pad 5 è in vendita a 66,95 euro, prezzo che include IVA, spese di trasporto ed eventuali dazi doganali o tasse aggiuntive.

