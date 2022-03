NVIDIA ha annunciato la potente scheda grafica RTX 3090 Ti all’inizio di quest’anno in occasione del CES 2022, promettendo di fornire maggiori informazioni entro la fine di gennaio.

Da allora la società non ha più fatto sapere niente circa i prezzi o la data di rilascio del prodotto e alcune indiscrezioni suggerivano che il lancio della scheda grafica RTX 3090 Ti fosse stato rinviato a causa di problemi hardware. Ora VideoCardz riporta che NVIDIA ha in programma di lanciare la scheda grafica RTX 3090 Ti il 29 marzo.

La scheda grafica NVIDIA RTX 3090 Ti arriverebbe il 29 marzo

La fonte ha ottenuto quelli che sembrano essere i dettagli dell’embargo per il lancio del prodotto, con la data del 29 marzo e l’orario delle 6:00 PT (le nostre 15:00) per le GPU presso i rivenditori. Secondo quanto riferito, anche le recensioni della scheda grafica RTX 3090 Ti sono previste per la stessa data.

Finora la società ha fornito solo le specifiche di base per l’RTX 3090 Ti e nessuna indicazione sui prezzi. NVIDIA ha precedentemente rivelato che l’RTX 3090 Ti sembra identica all’RTX 3090, ma che includerà 24 GB di RAM GDDR6X a 21 Gbps.

Si tratta di un clock di memoria più veloce di quasi il 7,7% sulla stessa quantità di 24 GB di VRAM dell’RTX 3090. L’RTX 3090 Ti offrirà anche 40 teraflop di prestazioni della GPU, circa l’11% in più dell’RTX 3090.

Per quanto riguarda il prezzo per ora si possono solo fare delle proporzioni. Visto che l’RTX 3090 costa 1.499 dollari, NVIDIA RTX 3090 Ti potrebbe arrivare sugli scaffali a un prezzo intorno ai 2.000 dollari.

Leggi anche: Migliori schede video del mese: ecco le migliori che abbiamo selezionato