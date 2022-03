Nella serata di oggi, 8 marzo 2022, si è registrato un improvviso down globale di Spotify e Discord, due servizi utilizzati da milioni di utenti a livello mondiale. Già a partire dalle 19 circa le segnalazioni in merito a malfunzionamenti dei due servizi si sono moltiplicate fino a raggiungere valori elevatissimi. A segnalare il down di Spotify e di Discord sono stati già decine di migliaia di utenti. Vediamo che sta succedendo.

Spotify e Discord: down su scala globale oggi 8 marzo 2022

Il popolarissimo servizio di streaming musicale Spotify è down dalle 19 di oggi, 8 marzo. In questo momento, le segnalazioni tramite Downdetector del malfunzionamento di Spotify si stanno moltiplicando di minuto in minuto. Il problema è diffuso su scala globale e non solo in Italia dove sembra essere impossibile, in questo momento, poter accedere ai contenuti del servizio di streaming.

Provando ad accedere a Spotify, in molti casi, viene visualizzato un messaggio di disconnessione dal servizio ed un invito a riprovare ad accedere. Il login, al momento, è però completamente impossibile. Sia via app per dispositivi mobili che da desktop, il servizio continua ad essere inaccessibile dalle 19.

Il down è stato confermato direttamente da Spotify tramite il suo account di supporto su Twitter. Al momento, però, non sono state fornite informazioni precise in merito al funzionamento. Il team è al lavoro per individuare e risolvere il problema che rende impossibile l’utilizzo dei servizi a decine di milioni di utenti in tutto il mondo.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted. — Spotify Status (@SpotifyStatus) February 28, 2022

Un down simile ha colpito anche Discord. Attualmente, il servizio è accessibile ma non è possibile accedere a varie funzioni ed anche i servizi di messaggistica sembrano essere fermi. Anche in questo caso, le segnalazioni tramite Downdetector sono partite intorno alle 19 registrando una rapidissima crescita nei minuti successivi. Il problema sembra essere diffuso in decine di Paesi, Italia compresa.

Il down di Discord riguarda l’intera piattaforma e non singoli server. Come per Spotify si tratta di un malfunzionamento globale che rende, di fatto, impossibile l’utilizzo del servizio a milioni di utenti. Anche Discord ha confermato il malfunzionamento sottolineando di essere al lavoro per raggiungere una rapida soluzione al problema.